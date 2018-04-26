Миллиардер, желающий приобрести «Уэмбли», не станет выселять английские сборные

Сегодня стало известно, что владелец «Фулхэма» Шахид Хан намерен приобрести легендарный стадион «Уэмбли». Миллиардер подчеркнул, что в случае приобретения арены он не будет против проведения здесь матчей национальных английских команд, для которых «Уэмбли» давно стал пристанищем.

Бизнесмен также сообщил, что сотрудничество будет взаимовыгодным для всех, а Футбольная ассоциация Англии уже несколько лет рассматривала возможность продажи стадиона частному лицу.

Стоимость сделки составит порядка 800 млн фунтов.