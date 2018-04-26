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Миллиардер, желающий приобрести «Уэмбли», не станет выселять английские сборные

сегодня, 17:45

Сегодня стало известно, что владелец «Фулхэма» Шахид Хан намерен приобрести легендарный стадион «Уэмбли». Миллиардер подчеркнул, что в случае приобретения арены он не будет против проведения здесь матчей национальных английских команд, для которых «Уэмбли» давно стал пристанищем.

Бизнесмен также сообщил, что сотрудничество будет взаимовыгодным для всех, а Футбольная ассоциация Англии уже несколько лет рассматривала возможность продажи стадиона частному лицу.

Стоимость сделки составит порядка 800 млн фунтов.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
сегодня в 18:59
это и так было понятно - зачем рубить одну из статей стабильного дохода стадиона?)) об этом даже речи нет, ко всему в договоре купли-продажи будет пункт об этом отдельно, более чем уверен.
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