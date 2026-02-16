Игрок команды «Таврия-Энерго» погиб в зоне СВО

1771230877

сегодня, 11:34

, футболист клуба «Таврия-Энерго», погиб в зоне проведения специальной военной операции в возрасте 28 лет. Об этом официально сообщила пресс-служба Федерации футбола Евпатории.

В июне 2025 года спортсмен добровольно вступил в ряды штурмовой бригады Вооруженных сил РФ и с тех пор участвовал в боевых действиях.

«Сергей останется в нашей памяти и воспоминаниях навсегда», — говорится в заявлении пресс-службы федерации.

Петров начинал карьеру в украинских клубах, где выступал за «Звезду», «Львов», «Рух», «Металлист 1925» и «Агробизнес». Также он защищал цвета узбекистанских команд «Машал» и «Коканд». В прошлом футболист привлекался в молодежную сборную Украины.