Зинченко: «Хочу написать книгу»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал, что в скором времени намерен написать книгу о своем футбольном пути.

«Делаю кое-какие записи – хотел бы написать книгу. Думаю, мне уже есть о чём рассказать. Она бы стала хорошим посылом для молодых: может, это кому-то бы помогло, кто-то прислушался или, наоборот, сделал бы по-своему. Я бы очень хотел выразить свои мысли – в голове столько всего! Рассказать есть кому, но этот круг узкий, поэтому хотелось бы, чтобы об этом узнало как можно больше народу. Так что в свободное время работаю над этим. Ну и дурачимся – без этого тоже никуда!

Всё идёт от головы и настроения, конечно. Нет такого, что в пять часов дня мне надо сесть и написать пару страниц. Нужно вдохновение. Я считаю, что всегда нужно заниматься чем-то полезным, а не сидеть на одном месте и непонятно чем заниматься. У меня нет цели на этом заработать – это память. Хочется оставить что-то после себя. Думаю, это будет не последняя книга. Я долго спрашивал себя: „Не рано ли?“. Но думаю, уже можно рассказать о чём-то интересном».

Зинченко, напомним, стал чемпионом Англии в составе «Ман Сити».