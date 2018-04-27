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Зинченко: «Хочу написать книгу»

сегодня, 09:36

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал, что в скором времени намерен написать книгу о своем футбольном пути.

«Делаю кое-какие записи – хотел бы написать книгу. Думаю, мне уже есть о чём рассказать. Она бы стала хорошим посылом для молодых: может, это кому-то бы помогло, кто-то прислушался или, наоборот, сделал бы по-своему. Я бы очень хотел выразить свои мысли – в голове столько всего! Рассказать есть кому, но этот круг узкий, поэтому хотелось бы, чтобы об этом узнало как можно больше народу. Так что в свободное время работаю над этим. Ну и дурачимся – без этого тоже никуда! 

Всё идёт от головы и настроения, конечно. Нет такого, что в пять часов дня мне надо сесть и написать пару страниц. Нужно вдохновение. Я считаю, что всегда нужно заниматься чем-то полезным, а не сидеть на одном месте и непонятно чем заниматься. У меня нет цели на этом заработать – это память. Хочется оставить что-то после себя. Думаю, это будет не последняя книга. Я долго спрашивал себя: „Не рано ли?“. Но думаю, уже можно рассказать о чём-то интересном».

Зинченко, напомним, стал чемпионом Англии в составе «Ман Сити».

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Все комментарии
Добряк типа
Добряк типа ответил самуил кац 1
сегодня в 10:20
самуил кац 1:
У хохлов 21 год - самое сало ! Парубкам, которые копали Черное море, строили египетские пирамиды и брали Трою было от 18 до 21, об этом говорят все хохляцкие летописи .
Мудрый Самуил Кац, мои познания не настолько глубоки в истинных фактах развития в разрезе мирового сообщества данного демократичного и просвещенного этноса, коренной национальности древней Европы, истока и родины зарождения мировой цивилизации за многие тысячи лет, но приму к сведению изложенные Вами факты...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:06
Шо он гонит? 21 год...))

Бери в соавторы Еременко, Дзюбу, Гамулу, Кварцяный..., тогда будет что почитать, а так сомнительно...
самуил кац 1
самуил кац 1 ответил Добряк типа
сегодня в 10:05
Добряк типа:
«Делаю кое-какие записи – хотел бы написать книгу. Думаю, мне уже есть о чём рассказать. Она бы стала хорошим посылом для молодых" - сказал умудренный опытом и достижениями, величайший наш современник, представитель просвещенной, культурно и духовно богатой желто-синей малонародной нации, потомок борца за справедливость и идентификации на карте Европы древнего этноса хохлоукраинщины, обладатель просветленного ума Александр Владимирович Зинченко, гения в свои целых и сложных, но богатых 21 лет...
У хохлов 21 год - самое сало ! Парубкам, которые копали Черное море, строили египетские пирамиды и брали Трою было от 18 до 21, об этом говорят все хохляцкие летописи .
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Добряк типа
сегодня в 10:03
Добряк типа:
«Делаю кое-какие записи – хотел бы написать книгу. Думаю, мне уже есть о чём рассказать. Она бы стала хорошим посылом для молодых" - сказал умудренный опытом и достижениями, величайший наш современник, представитель просвещенной, культурно и духовно богатой желто-синей малонародной нации, потомок борца за справедливость и идентификации на карте Европы древнего этноса хохлоукраинщины, обладатель просветленного ума Александр Владимирович Зинченко, гения в свои целых и сложных, но богатых 21 лет...
Только пусть в отдельной главе напишет о том, что он глубокий скамеечник М.С. и изредка попадал в основу из-за травм основных.
Добряк типа
Добряк типа
сегодня в 09:57
«Делаю кое-какие записи – хотел бы написать книгу. Думаю, мне уже есть о чём рассказать. Она бы стала хорошим посылом для молодых" - сказал умудренный опытом и достижениями, величайший наш современник, представитель просвещенной, культурно и духовно богатой желто-синей малонародной нации, потомок борца за справедливость и идентификации на карте Европы древнего этноса хохлоукраинщины, обладатель просветленного ума Александр Владимирович Зинченко, гения в свои целых и сложных, но богатых 21 лет...
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 09:44
Пускай Дзюба напишет ,коммиксы
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