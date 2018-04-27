Кержаков: «Все уже говорили, что „Зениту“ нет равных, но потом что-то сломалось»

1524787479

27 апреля 2018, 03:04

Экс-нападающий «Зенита» поделился мнением о причинах спада петербургской команды по ходу текущего сезона РФПЛ:

«Сезон для „Зенита“ получился скомканным. Вроде клуб здорово начал, и все уже говорили, что в этом году „Зениту“ нет равных, но потом что-то сломалось. Не мне судить, что именно. Я не был внутри коллектива и не могу сказать об истинных причинах. Возможно, смерть спортивного директора Константина Сарсании, это одна из причин.

Трансферная политика Манчини? Опять же, мне трудно говорить на эти темы, но, к примеру, Артёма Дзюбу и Олега Шатова можно было удержать в команде. Все понимают, что это игроки топ-класса. И они это ещё раз доказали, играя за „Арсенал“ и „Краснодар“ соответственно. Футболисты, которые пришли им на смену этой зимой, пока не показывают игры уровня „Зенита“.

Я бы не сказал, что „Зенит“ потерял шансы на попадание в Лигу чемпионов. Впереди ещё три тура, многое ещё может измениться. Отставание от второго и третьего места незначительное, поэтому вся борьба ещё впереди. Многое решится в 29-м туре, когда „Зенит“ будет принимать ЦСКА».

Напомним, и , права на которых принадлежат «Зениту», отличились забитыми мячами в матчах против петербургского клуба в РФПЛ.