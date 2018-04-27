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Кержаков: «Все уже говорили, что „Зениту“ нет равных, но потом что-то сломалось»

27 апреля 2018, 03:04

Экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о причинах спада петербургской команды по ходу текущего сезона РФПЛ:

«Сезон для „Зенита“ получился скомканным. Вроде клуб здорово начал, и все уже говорили, что в этом году „Зениту“ нет равных, но потом что-то сломалось. Не мне судить, что именно. Я не был внутри коллектива и не могу сказать об истинных причинах. Возможно, смерть спортивного директора Константина Сарсании, это одна из причин.

Трансферная политика Манчини? Опять же, мне трудно говорить на эти темы, но, к примеру, Артёма Дзюбу и Олега Шатова можно было удержать в команде. Все понимают, что это игроки топ-класса. И они это ещё раз доказали, играя за „Арсенал“ и „Краснодар“ соответственно. Футболисты, которые пришли им на смену этой зимой, пока не показывают игры уровня „Зенита“. 

Я бы не сказал, что „Зенит“ потерял шансы на попадание в Лигу чемпионов. Впереди ещё три тура, многое ещё может измениться. Отставание от второго и третьего места незначительное, поэтому вся борьба ещё впереди. Многое решится в 29-м туре, когда „Зенит“ будет принимать ЦСКА».

Напомним, Олег Шатов и Артём Дзюба, права на которых принадлежат «Зениту», отличились забитыми мячами в матчах против петербургского клуба в РФПЛ.

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13 RUS
13 RUS
27 апреля 2018 в 15:41
Банные сектанты сглазили
Великолепный
Великолепный
27 апреля 2018 в 12:21
Зенит — ЦСКА | Воспитанники армейцев против аргентинцев Манчини

В это воскресенье Зенит ждет главную игру весны: на стадионе "Санкт-Петербург Арена" команда Роберто Манчини принимает ЦСКА.

На кону не только победа в принципиальном соперничестве, но и, по сути, место в Лиге чемпионов. Мы попробовали взглянуть на предстоящий матч с неожиданной точки зрения, понимая, что футбол этой весной обсуждать тяжеловато.
…Невероятное поколение начала XXI века помогло сформировать музей «Зенита»: Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Вячеслав Малафеев, Владимир Быстров, Игорь Денисов и многие другие – это парни, которые учились играть в футбол в самом северном городе-миллионнике.
Главная проблема нынешнего Зенита, как грустят болельщики в социальных сетях, – отсутствие ярко выраженных, былинных героев вроде Халка и практически полное отсутствие собственных воспитанников. С героями понятно: времена нынче скромные, в выборный год никто деньгами без повода сорить не собирался. А вот с воспитанниками вышло неудобно, несмотря на все лозунги и комсомольские призывы. Мы писали давеча, как ненадолго Илья Скроботов оказался в стартовом составе петербургской команды: 5 минут против Динамо, появление в стартовом составе в Туле на матч против Арсенала и быстрая замена в первом тайме. Если считать эти 27-28 минут за половинку собственного воспитанника в официальном матче, то можно добавить выход на полчасика Далера Кузяева, а Далер – выпускник Академии, сборной 1993 года рождения. Получается в итоге один собственный воспитанник за игру.
Неожиданно Зенит в этом соревновании кадров поменялся местами с ЦСКА. Армейский клуб, первым выигравший Кубок УЕФА в XXI веке, было принято называть образцом трансферных стратегий в России. Евгений Гинер со товарищи покупали Вагнера Лава, Жо, Карвальо и Ивицу Олича, умело их продавали и продолжали шуршать в еврокубках. Злые языки говорят, что последние несколько лет ЦСКА испытывает определенные финансовые сложности, и именно это – причина появление в старте команды поросли собственных воспитанников.
Но какая, каналья, разница, если с этим пионерлагерем ЦСКА дошел до четвертьфинала Лиги Европы, а Зенит с Эмилиано Ригони и Манчини вылетел от Лейпцига? Георгий Щенников, Александр Головин, Астемир Гордюшенко, Федор Чалов, Хетаг Хосонов, Константин Кучаев, Тимур Жамалетдинов – и это без Игоря Акинфеева. Семь своих молодых, которые играют в команде, борющейся не за вылет, а за Лигу чемпионов – это уникальный результат для российского футбола новейшего времени.
Палыч82
Палыч82 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
27 апреля 2018 в 11:36
Из года в год стабильность,) Признак мастерства,)
Vadik
Vadik
27 апреля 2018 в 09:47
А вот на счёт Сарсании Кержаков кажется прав. Возможно, "Зенит" не совсем правильно приоритеты расставляет. Но это и понятно. На откатах от сделок по покупок иностранцев заработать можно больше, чем на воспитании своих футболистов.
ermak6848
ermak6848
27 апреля 2018 в 09:40
когда тренер Думает о своей карьере на Родине, то тут даже язык сломается товарищ Саша КержакоФФ...
rubinovyi2
rubinovyi2
27 апреля 2018 в 08:43
Почему говорили?
Манчини и Фурсенка до сих пор утверждают,что всех рвать будут..))))
Байкал-38
Байкал-38
27 апреля 2018 в 08:29
А кто говорил то, что нет равных и уже золото повесили? Сами и говорили, расслабон поймали!
И я если честно не пойму какую тактику проповедует Манчини, 85 минут "катание ваты" без ворот, а потом в концовке тупо навесы в никуда!
Тренер нужен, а не "посмотрите кто у нас есть"!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
27 апреля 2018 в 07:41
Можно и короче....))
Сезон провален...
Ещё год - потрачен впустую...
Провожаем тренера...приглашаем нового...
Доигрываем сезон по-максимуму....
Побеждаем всех в следующем....
Процветаем и купаемся в лучах славы....
Leningrad 84
Leningrad 84 ответ Зениту нужен каждый (комментарий удален) (раскрыть)
27 апреля 2018 в 07:30
    sir_Alex
    sir_Alex
    27 апреля 2018 в 06:46
    Дзюба ещё возьмёт ЗМ!
    Большой Карай
    Большой Карай
    27 апреля 2018 в 05:31
    Совесть потеряли все сразу!
    Гость
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