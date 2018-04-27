Зинченко: «Английская жизнь, мягко говоря, не по мне»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал, что ему не нравится жизнь в Англии.

«Здесь лучший футбол в мире, он перекрывает всё остальное. А вот английская жизнь… Мягко говоря, это не по мне. Да тот же климат – он давит. Плюс в России или на Украине больше развлечений. Например, молодёжь сейчас любит квесты, здесь такого нет. Английская жизнь не моя.

Не хватает домашней еды! Однажды попросил приготовить на базе борщ. Они сделали: взяли и перемололи всё. Вкус борща, конечно, был, но это всё равно не то.

Люди здесь… злее, чем в Голландии (Зинченко в сезоне-2016/17 играл в ПСВ. — Прим. ред.). Но их понять можно – здесь каждый день серое небо, постоянно идут дожди. А ещё юмор отличается! У нас он более заводной. Они порой смеются над такими вещами, над которыми у нас бы даже не улыбнулись».

Зинченко также поведал, что планирует написать книгу.