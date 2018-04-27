  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Лига Европы
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кубок Либертадорес
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Шотландия. Премьер-Лига
Германия. Бундеслига 2017/2018, 32 тур1X2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм -:- Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-961.2969
Испания. Примера 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья3.83.71.9
Лига Европы 2017/2018, 1/2 финала1X2
22:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал 1:1 Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М2.63.32.95
22:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 2:0 Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург1.83.74.3
Франция. Лига 1 2017/2018, 35 тур1X2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб МонпельеМонпелье -:- Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-Этьен2.553.12.9

Зинченко: «Английская жизнь, мягко говоря, не по мне»

сегодня, 10:08

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал, что ему не нравится жизнь в Англии.

«Здесь лучший футбол в мире, он перекрывает всё остальное. А вот английская жизнь… Мягко говоря, это не по мне. Да тот же климат – он давит. Плюс в России или на Украине больше развлечений. Например, молодёжь сейчас любит квесты, здесь такого нет. Английская жизнь не моя. 

Не хватает домашней еды! Однажды попросил приготовить на базе борщ. Они сделали: взяли и перемололи всё. Вкус борща, конечно, был, но это всё равно не то. 

Люди здесь… злее, чем в Голландии (Зинченко в сезоне-2016/17 играл в ПСВ. — Прим. ред.). Но их понять можно – здесь каждый день серое небо, постоянно идут дожди. А ещё юмор отличается! У нас он более заводной. Они порой смеются над такими вещами, над которыми у нас бы даже не улыбнулись».

Зинченко также поведал, что планирует написать книгу.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Погба: «Мою игру оценивают по голам и передачам. Это забавно»
Сегодня, 09:10 4
Трамп надеется, что страны не будут лоббировать против заявки США на ЧМ-2026
Сегодня, 08:53 8
Бартомеу: «Все родители хотели бы иметь такого сына, как Иньеста»
Сегодня, 08:41 2
Бартомеу: «Никто не сомневается в Вальверде даже после вылета от „Ромы“»
Сегодня, 07:09 10
Симеоне: «У вас должны быть яйца, чтобы 80 минут держать оборону вдесятером»
Сегодня, 06:29 13
Товен: «Кажется, мяч угодил мне в руку, когда я забивал свой гол»
Сегодня, 04:47 4
Обсудить
Все комментарии
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 10:25
ВОЗВРАЩАЙСЯ В УФУ !

ГЫ-ГЫ
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 10:24
Там новичком травят, беги оттуда))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100