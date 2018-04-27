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Иско, Начо и Варан пропустили тренировку «Реала»

сегодня, 14:07
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария01.05.2018 в 21:45 Не начался

«Реал» сегодня утром провел очередную тренировку.

Занятие пропустили защитники команды Дани Карвахаль, Рафаэль Варан, Начо, а также хавбек Иско.

Карвахаль ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией» точно пропустит, а Иско ждет результатов рентгена плеча. Он тоже может не сыграть с мюнхенцами. Начо должен быть готов к игре, но пока тренерский штаб «сливочных» опасается допускать его к занятиям в общей группе.

Напомним, что в Мюнхене «Реал» выиграл со счетом (2:1).

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 15:59
В равных условиях подходят команды. Всем травмированным,скорейшего выздоровления!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:50
Лазарет не очень большой.
Hamman
Hamman
сегодня в 14:38
Предстоящий ответный матч, хоть и дома, но нужно будет держать максимальную концентрацию! Преимущество в один мяч мизерное, а тем более, Ювентус показал что расслабляться нельзя ни при каком счете.
Так что забыть первый матч и сделать всё нужное чтобы выходить в финал.
Чисто на мой взгляд любая команда играющая во втором полуфинале слабее Баварии. Хотя может быть я и ошибаюсь...
NOVA
NOVA
сегодня в 14:21
а с Вараном то уже что?
feris1
feris1
сегодня в 14:21
Ещё болелы Мюнхена плачат,что у них много кадровых потерь.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 14:17
НАДО КРИШТИАНУ ПОЛОЖИТЬ НА КРОВАТЬ - ПУСТЬ ПОСПИТ ДО ЧЕТВЕРГА
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