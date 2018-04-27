Иско, Начо и Варан пропустили тренировку «Реала»

«Реал» сегодня утром провел очередную тренировку.

Занятие пропустили защитники команды Дани Карвахаль, Рафаэль Варан, Начо, а также хавбек Иско.

Карвахаль ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией» точно пропустит, а Иско ждет результатов рентгена плеча. Он тоже может не сыграть с мюнхенцами. Начо должен быть готов к игре, но пока тренерский штаб «сливочных» опасается допускать его к занятиям в общей группе.

Напомним, что в Мюнхене «Реал» выиграл со счетом (2:1).