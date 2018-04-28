Венгер: «Я не жалею, что не возглавил „Манчестер Юнайтед“»

В 2001 году Арсен Венгер мог возглавить «Манчестер Юнайтед», но остался верен «Арсеналу» и сейчас не жалеет о своем решении:

«Нет, я не жалею, потому что „Арсенал“ — любовь всей моей жизни.

Я отклонил много, очень и очень много предложений от разных клубов, чтобы остаться здесь и встречаться с трудностями, когда мы строили стадион „Эмирейтс“. Я не жалею, потому что именно так вижу свою жизнь и выбираю то, что для меня важно.

Меня всегда тепло принимали на „Олд Траффорд“. Не знаю, как меня примут на этот раз, но мы настроены на победу. За эти 22 года у нас были прекрасные баталии. Если меня снова тепло встретят, я не откажусь».

29 апреля «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» встретятся в рамках 36-го тура чемпионата Англии.