Гризманн подтвердил, что ведет переговоры с «Атлетико» о продлении контракта

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн признался, что ведет переговоры о продлении контракта с клубом.



«Продолжу ли я карьеру в „Атлетико“? Не знаю, посмотрим.



В данный момент мы ведем переговоры с клубом. Увидим, что в итоге получится».