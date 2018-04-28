Конте: «Кэйхилл заслужил принять участие в ЧМ-2018»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте полагает, что сборной Англии на ЧМ-2018 могут понадобиться опытные игроки, и 32-летний Гэри Кэйхилл как раз соответствует требованиям английской команды.

«Кэйхилл неплохо играет и находится в хорошей физической форме. Я думаю, он заслуживает принять участие в чемпионате мира, потому что мы говорим о серьезном футболисте с большим опытом. Гэри нужно дать этот шанс, но я в любом случае очень уважаю главного тренера англичан Саутгейта, он действительно хорош».

Напомним, что Кэйхилл является капитаном «Челси».