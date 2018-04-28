«Оренбург» добыл важную победу над «Тюменью»

В матче 35-го тура ФНЛ «Оренбург» обыграл «Тюмень» и продолжил борьбу за лидерство в таблице.
Тюмень, стадион «Геолог».
«Тюмень» – «Оренбург» – 1:2 (0:1)
Голы: Богатырев 75 — Попович 7 (пен), Терехов 90.
«Тюмень»: Бучнев, Кузнецов, Гузь, Маслов, Ненахов, Лаук, Саламатов (Богатырев 63), Чудин, Рябокобыленко, Чуканов (Муллин 60), Ставпец (Юсупов 46).
Главный тренер: Владимир Маминов.
«Оренбург»: Фролов, Васиев, Андреев, Удалый, Терехов (Попов 90+1)., Чиркин, Афонин, Парняков, Сутормин (Бреев 65), Попович (Ефремов 71), Мамтов (Делькин 67).
Главный тренер: Владимир Федотов.
Предупреждения: Ставпец 23, Сутормин 51, Богатырев 71.
Судья: Евгений Кукуляк.
В другом матче тура «Луч-Энергия» сыграл вничью с «Кубанью» (2:2).