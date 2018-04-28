Антон Миранчук: «Я уверен, что мы справимся с эмоциями и добьемся своего»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук считает, что железнодорожники справятся с эмоциями перед матчем 28-го тура РФПЛ с «Краснодаром» и смогут добиться нужного результата.



«Давит ли турнирное положение? Понятно, что какие-то моменты в психологии есть, но все ребята опытные и все прекрасно понимают. Я уверен, что мы справимся с эмоциями и добьемся своего. Последние результаты никак на настроение не повлияли, все настроены положительно, позитивно и имеют запал на предстоящий матч», - сказал Миранчук.



Титулы – везунчикам. «Локомотив» и доля случая