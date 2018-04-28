Иностранцам с картой болельщика сделают свободным въезд через Беларусь на ЧМ-2018

Начальник департамента по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь Алексей Бегун заявил, что между странами практически полностью согласован проект «малого спортивного соглашения» о взаимном признании виз, которое позволит иностранным гражданам, имеющим электронную карту болельщика, беспрепятственно следовать транзитом через Беларусь в Россию на чемпионат мира по футболу.



«В целом согласованы все положения проекта соглашения, которое будет действовать на период проведения двух спортивных мероприятий - ЧМ-2018 по футболу и II Европейских игр, которые пройдут в Беларуси в 2019 году.



Российская сторона настаивает на том, чтобы иностранцы с визами, но не имеющие карты болельщика, въезжали в Российскую Федерацию только через международные пункты пропуска. Белорусская сторона предлагает сделать свободным въезд в РФ из Беларуси», - сказал Бегун.



Ранее сообщалось, что иностранцы смогут посетить матчи чемпионата мира, не имея российской визы.