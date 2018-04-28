«Бавария» после поражения от «Реала» одержала дежурную победу в Бундеслиге

«Бавария» одержала победу над «Айнтрахтом» в матче 32-го тура чемпионата Германии.
Мюнхен, стадион «Альянц Арена»
«Бавария» - «Айнтрахт» 4:1 (1:0)
Голы: Дорш 43, Вагнер 76, Рафинья 87, Зюле 90 - Аллер 78.
«Бавария»: Ульрайх, Бернат, Май, Хуммельс, Дорш, Киммих (Рафинья 46), Руди, Толиссо, Шабани (Алькантара 56), Вагнер, Эвина (Зюле 66).
Главный тренер: Юпп Хайнкес.
«Айнтрахт»: Градецки, Абрахам (Русс 46), Виллемс, Да Коста, Гачинович (Кавар 59), Маскарелл, Фабиан, Вольф, Йович, Хргота (Аллер 65).
Главный тренер: Нико Ковач.
Судья: Кристиан Дингерт.
Напомним, что недавно «Бавария» уступила «Реалу» в Лиге чемпионов.
PS бавария как и Ювентус только и могут что в своей дворовой лиге побеждать бесхребетных, а в ЛЧ против настоящих мужиков сыпяться второй сезон подряд.
PS бавария как и Ювентус только и могут что в своей дворовой лиге побеждать бесхребетных, а в ЛЧ против настоящих мужиков сыпяться второй сезон подряд.