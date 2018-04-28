Тульский «Арсенал» обыграл «Анжи»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Россия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Бельгия. Плей-офф за место в Лиге Европы
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Мексика. Лига МХ
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Россия. ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Словения. Первая Лига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Япония. J-Лига 1
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 36 тур1X2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 0:0 Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити1.25611
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити 0:1 Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси74.51.45
Германия. Бундеслига 2017/2018, 32 тур1X2
21:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм 3:1 Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-961.2969
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 1:1 Логотип футбольный клуб Боруссия М (Менхенгладбах)Боруссия М1.853.74.1
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 4:1 Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф---
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер 0:1 Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгарт1.434.77.5
Испания. Примера 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте 2:1 Логотип футбольный клуб СевильяСевилья4.33.751.8
17:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад 3:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б1.83.64.4
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 2:1 Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес1.384.87.9
21:45 17’ Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал 1:0 Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта1.673.755.2
Италия. Серия А 2017/2018, 35 тур1X2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 4:1 Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево1.35.310
21:45 14’ Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер 0:1 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус3.053.252.55
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 28 тур1X2
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 2:1 Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи23.33.9
Россия. ФНЛ 2017/2018, 35 тур1X2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луч-Энергия (Владивосток)Луч-Энергия 2:2 Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань1.553.76.1
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 1:2 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-21.673.55
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо-СПб (Санкт-Петербург)Динамо-СПб 1:1 Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов3.13.22.25
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень 1:2 Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург5.63.751.57
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХимкиХимки 2:1 Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей5.33.71.6
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 1:0 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-22.153.253.25
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов 2:1 Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел1.26.111.5

Тульский «Арсенал» обыграл «Анжи»

сегодня, 21:28
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)2 : 1Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)АнжиМатч завершен

Тульский «Арсенал» одержал победу над «Анжи» в матче 28-го тура чемпионата России.

Тула, стадион «Арсенал»

«Арсенал» - «Анжи» 2:1 (1:1)
Голы: Берхамов 16, Сунзу 62 - Хубулов 21.

«Арсенал»: Левашов, Беляев, Хагуш, Сунзу, Альварес, Берхамов, Чаушич, Ткачёв (Расич 90+1), Кангва, Джорджевич (Шевченко 60), Дзюба (Аджоев 90+2).
Главный тренер: Миодраг Божович.

«Анжи»: Будаков, Армаш, Самарджич, Мусалов, Полуяхтов, Тетрашвили, Антон, Данченко, Хубулов (Маркелов 88), Поку (Лескано 68), Прудников (Будковский 77).
Главный тренер: Вадим Скрипченко.

Предупреждения: Самарджич 57, Данченко 71, Кангва 85, Тетрашвили 86, Аджоев 90+3.

Судья: Сергей Карасев.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Напомним, что в прошлом туре «Анжи» уступил «Уралу».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Московский «Арарат» досрочно добыл путевку в ФНЛ
Сегодня, 21:23 6
«Крылья Советов» оказались сильнее «Факела» в премьерном матче на «Самара-Арене»
Сегодня, 19:01 15
«Спартак-2» уступил «Шиннику»
Сегодня, 18:44 13
Иностранцам с картой болельщика сделают свободным въезд через Беларусь на ЧМ-2018
Сегодня, 17:52 4
Реконструированный гребной канал «Дон» открылся в Ростове накануне ЧМ-2018
Сегодня, 17:07 5
Не Глушаков! Из-за кого «Спартак» потерял титулы
Сегодня, 16:30Станислав Горин в блоге "Спартаком" единым18
Обсудить
Все комментарии
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс ответил Oleg1956
сегодня в 22:01
Oleg1956:
Братья болельщики кто то вспомнил 2000 гол. Сколько ошибок не в ползу Анжи было в этом году не было ни одной командой причем во многих это было признано в передаче свисток.такое впечатление что не хотят Анжи в ПЛ не только такие болельщики но и кто то из сильных мира сего в РФС.
Извини если обидел , но что было-то было.
Oleg1956
Oleg1956 ответил сканер
сегодня в 21:57
Дай то Бог. Ты не представляешь как хочется остаться назло многим. Удачи всем нам.
time out
time out ответил PATRIOT1965
сегодня в 21:57
PATRIOT1965:
Могу ошибиться,но Уфа 6 место не упустит.
Не уверен. Возможно, что за шестое место придется считать дополнительные показатели, потому что может быть равенство очков у нескольких команд.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 21:55
В сложившейся ситуации у Тосно шансов остаться больше,так как матч впереди в этом туре .Просто надо было сегодня выжимать ничью хотя бы,боюсь этот матч аукнется.
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс ответил time out
сегодня в 21:54
time out:
А они были бы рады, если все бы повыскочили в ФНЛ и остался только один лазурный бомжевик и Тошно, у которого можно очки покупать.
Они были-бы рады если-бы был сильный и честный чемпионат.
Oleg1956
Oleg1956
сегодня в 21:52
Братья болельщики кто то вспомнил 2000 гол. Сколько ошибок не в ползу Анжи было в этом году не было ни одной командой причем во многих это было признано в передаче свисток.такое впечатление что не хотят Анжи в ПЛ не только такие болельщики но и кто то из сильных мира сего в РФС.
Serg3.12
Serg3.12
сегодня в 21:50
Симпатичный матч получился. Много острых моментов.

Над Анжи тучи сгущаются.
https://www.soccer.ru/?new_design=0
time out
time out ответил Oleg1956
сегодня в 21:49
Oleg1956:
Не знаю почему ты так рад вылету но обрати внимание что болельщики Анжи никому не желают такого и как правило не злорадствуют.
А они были бы рады, если все бы повыскочили в ФНЛ и остался только один лазурный бомжевик и Тошно, у которого можно очки покупать.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 21:49
что -то Дэюба не забил гол...
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил time out
сегодня в 21:49
time out:
С Лигой Европы не все ясно. Не известно, смогут ли получить лицензию на участие в еврокубках Тосно и Авангард. Там какие-то есть заморочки.
Могу ошибиться,но Уфа 6 место не упустит.
Oleg1956
Oleg1956 ответил Абуссафар Аббасов
сегодня в 21:46
Конечно теоретически есть маленький шанс и в душе мы надеемся. Очень хочется остаться. Удачи нам.
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс ответил сканер
сегодня в 21:46
сканер:
Твой Аватар-противоречит нынешней ситуации)).Ты ещё бы кубок вспомнил Анжи-Зенит 4:0
Судейский беспредел был 18 09 2000 в Махачкале. Просёр в кубке абсолютно ни при чём.
Aman-Visar Azadi-Masyr
Aman-Visar Azadi-Masyr
сегодня в 21:44
честно сказать пенальти был на полуяхтове как всегда лысый не дал Анжи пенальти (
time out
time out ответил PATRIOT1965
сегодня в 21:44
PATRIOT1965:
Пендаль в ворота Арсенала скорее был,чем нет,но подождем,что скажет Егоров.Одно не понятно,что дала Арсеналу победа в матче,если мысли про ЛЕ,то здесь мимо).
С Лигой Европы не все ясно. Не известно, смогут ли получить лицензию на участие в еврокубках Тосно и Авангард. Там какие-то есть заморочки.
Oleg1956
Oleg1956 ответил НЕ президент рфс
сегодня в 21:44
Не знаю почему ты так рад вылету но обрати внимание что болельщики Анжи никому не желают такого и как правило не злорадствуют.
сканер
сканер ответил НЕ президент рфс
сегодня в 21:43
НЕ президент рфс:
Вылет Анжи приветствую. Не забуду 18 09 2000.
Твой Аватар-противоречит нынешней ситуации)).Ты ещё бы кубок вспомнил Анжи-Зенит 4:0
Aman-Visar Azadi-Masyr
Aman-Visar Azadi-Masyr
сегодня в 21:43
добрый вечер нам и нашим Родным. Хотел бы поблагодарит командам за хорошую игру очень классно . Очень жаль что Родной Анжи проиграл ведь как сегодня можно было всегда и не думал бы о ФНЛ а сейчас шансы очень очень низко (( очень жаль каждый год ФНЛ как то обидно виной все таки руководства за 2 года не купил хоть одного достойного нападающего а только тем и занимался заработал себе деньги таких людей как кадиев нельзя пускать близко к Анжи ((( надеюсь с Ахматом хоть возьмем 3 очка очень на это надеюсь а так уже нет сил переживат как 11 миллионеров получает 1000000 а играет парни нашего двора и этим людям не стыдно себя называть профессионалами (((
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов ответил Oleg1956
сегодня в 21:42
Oleg1956:
Да теперь можно точно сказать что вылетаем. Что обидно что не самые плохие и по игре и по отдаче. С другой стороны с таким составом нет будущего в ПЛ. Но бросать команду нельзя хотя бы для нашей молодежи.
Завтра спартаковское дерби,Карпин-Парфёнов,еслин Карпин выиграет,у Анжи остаются шансы на переходные матчи.
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс ответил PATRIOT1965
сегодня в 21:41
PATRIOT1965:
А что уже вылетели?)
Всё ближе.
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс ответил MALOVAR
сегодня в 21:40
MALOVAR:
Давайте,догоните Зенит ,вы лучше
А у тебя "дружок" проблемы с математикой?
сканер
сканер ответил Oleg1956
сегодня в 21:40
Oleg1956:
Да теперь можно точно сказать что вылетаем. Что обидно что не самые плохие и по игре и по отдаче. С другой стороны с таким составом нет будущего в ПЛ. Но бросать команду нельзя хотя бы для нашей молодежи.
Привет Олег!"Раньше выстрела не падай!"Ещё с Ахматом игра,там можно будет делть выводы,удачи Анжи
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил НЕ президент рфс
сегодня в 21:40
НЕ президент рфс:
Вылет Анжи приветствую. Не забуду 18 09 2000.
А что уже вылетели?)
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 21:39
Пендаль в ворота Арсенала скорее был,чем нет,но подождем,что скажет Егоров.Одно не понятно,что дала Арсеналу победа в матче,если мысли про ЛЕ,то здесь мимо).
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс
сегодня в 21:38
Вылет Анжи приветствую. Не забуду 18 09 2000.
Oleg1956
Oleg1956
сегодня в 21:38
Да теперь можно точно сказать что вылетаем. Что обидно что не самые плохие и по игре и по отдаче. С другой стороны с таким составом нет будущего в ПЛ. Но бросать команду нельзя хотя бы для нашей молодежи.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
сегодня в 21:37
Этот редиска, постоянно топит Анжи.
grifon2013
grifon2013
сегодня в 21:36
Сегодня Анжи играл хорошо достоин был очков,но Карасев был другого мнения
Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 21:34
С победой, Арсенал. Жаль Анжи. Блин. И Тосно. И Анжи - интересные клубы. Самобытные. А всякие Амкары вновь "чудесным" образом остаться получают шанс. Трындец. Амкар в переходняки .
сканер
сканер
сегодня в 21:31
Молдцы Анжи!Бьются до конца!С Ахматом надо побеждать,удачи!
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 21:29
Давайте,догоните Зенит ,вы лучше
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100