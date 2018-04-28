Тульский «Арсенал» обыграл «Анжи»

Тульский «Арсенал» одержал победу над «Анжи» в матче 28-го тура чемпионата России.
Тула, стадион «Арсенал»
«Арсенал» - «Анжи» 2:1 (1:1)
Голы: Берхамов 16, Сунзу 62 - Хубулов 21.
«Арсенал»: Левашов, Беляев, Хагуш, Сунзу, Альварес, Берхамов, Чаушич, Ткачёв (Расич 90+1), Кангва, Джорджевич (Шевченко 60), Дзюба (Аджоев 90+2).
Главный тренер: Миодраг Божович.
«Анжи»: Будаков, Армаш, Самарджич, Мусалов, Полуяхтов, Тетрашвили, Антон, Данченко, Хубулов (Маркелов 88), Поку (Лескано 68), Прудников (Будковский 77).
Главный тренер: Вадим Скрипченко.
Предупреждения: Самарджич 57, Данченко 71, Кангва 85, Тетрашвили 86, Аджоев 90+3.
Судья: Сергей Карасев.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Напомним, что в прошлом туре «Анжи» уступил «Уралу».
Над Анжи тучи сгущаются.
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Над Анжи тучи сгущаются.
https://www.soccer.ru/?new_design=0