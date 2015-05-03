Кулиш: «Не знаю, что случилось с „Кубанью“ после перерыва»

«Бавария», «Лацио» и «Челси». Российские клубы узнали соперников по группам ЛЧ ​Впервые в истории у России три команды в основной сетке Лиги чемпионов, и

Сэйвы Максименко и финты Крала спасли «Спартак». «Зенит» нанёс 22 удара и не победил Ух, какой матч сыграли в Москве! «Соккер.ру» — о разных таймах и нереализованных

Месси против Роналду, испытание чемпионом для «Локо», шансы для «Зенита» и «Краснодара» Состоялась жеребьевка группового турнира ЛЧ, где РПЛ представляли три клуба.

ЦСКА встретится с Адвокатом и сыграет в дерби для Влашича, Каррера против обидчиков «Спартака» ​Экспресс-анализ только что сформированных групп Лиги Европы — на «Соккер.ру».