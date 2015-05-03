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Кулиш: «Не знаю, что случилось с „Кубанью“ после перерыва»

03 мая 2015, 16:30
 Помощник Леонида Кучука в «Кубани» Юрий Кулиш прокомментировал поражение 1:2 от «Динамо» в 26-м туре РПЛ. Сам Кучук общаться с прессой отказался.

– В первом тайме игра складывалась в нашу пользу. И контроль мяча был, и гол забили. Потом – не знаю, что случилось. Может быть, жара. Ребята старались, но что-то не получалось. А «Динамо» прибавило, выпустило быстрого Кокорина. Больше сказать ничего не могу. И оправдываться или кого-то винить тоже не хочу.
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