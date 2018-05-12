Каррера прокомментировал невключение Глушакова в состав сборной

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12 мая 2018, 17:53

Главный тренер «Спартака» прокомментировал тот факт, что полузащитник команды не был включен в основной состав сборной России для участия в ЧМ-2018.

«Тренер сборной делает выбор, не я. Безусловно, Глушаков является профессионалом, а в футболе такое может происходить. Увы, тренер должен делать выбор. Жизнь футболиста продолжается.

Повлияет ли ситуация на его психологию? Думаю, нет, но лучше спросить у него.

Послушайте, у нас завтра важнейший матч [с „Динамо“ в чемпионате страны], который позволит нам напрямую выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Если не ошибаюсь, такого не было с 2008 года. Меня несильно волнует выбор тренера сборной на данный момент».