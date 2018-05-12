Каррера прокомментировал невключение Глушакова в состав сборной

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал тот факт, что полузащитник команды Денис Глушаков не был включен в основной состав сборной России для участия в ЧМ-2018.
«Тренер сборной делает выбор, не я. Безусловно, Глушаков является профессионалом, а в футболе такое может происходить. Увы, тренер должен делать выбор. Жизнь футболиста продолжается.
Повлияет ли ситуация на его психологию? Думаю, нет, но лучше спросить у него.
Послушайте, у нас завтра важнейший матч [с „Динамо“ в чемпионате страны], который позволит нам напрямую выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Если не ошибаюсь, такого не было с 2008 года. Меня несильно волнует выбор тренера сборной на данный момент».
Но не не в них дело.И сборной этот манёвр не поможет.
Да и Спартаку тоже.....
Но не не в них дело.И сборной этот манёвр не поможет.
Да и Спартаку тоже.....