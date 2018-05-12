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Каррера прокомментировал невключение Глушакова в состав сборной

12 мая 2018, 17:53

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал тот факт, что полузащитник команды Денис Глушаков не был включен в основной состав сборной России для участия в ЧМ-2018.

«Тренер сборной делает выбор, не я. Безусловно, Глушаков является профессионалом, а в футболе такое может происходить. Увы, тренер должен делать выбор. Жизнь футболиста продолжается.

Повлияет ли ситуация на его психологию? Думаю, нет, но лучше спросить у него.

Послушайте, у нас завтра важнейший матч [с „Динамо“ в чемпионате страны], который позволит нам напрямую выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Если не ошибаюсь, такого не было с 2008 года. Меня несильно волнует выбор тренера сборной на данный момент».

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Все комментарии
Nikola45
Nikola45
13 мая 2018 в 19:48
Оставили Промеса парить! Один не поедет и другой тоже ))
Игорь Копытько
Игорь Копытько
12 мая 2018 в 21:31
как не крути Глушаков сдал этой весной и Каррера тут не причем ,Глушакову нужно покопаться в себе ,Денис боец нужно сжать кулаки и работать ,Каррера тоже не враг Спартаку но я встану на сторону тренера ,Денису нужно разобраться в себе
Tepliz
Tepliz ответ serh62 (комментарий удален) (раскрыть)
12 мая 2018 в 21:14
Было за что мешать вот и смешали. Нечего было класть на свою игру и качать права. Как будто он игрок экстра класса, а на самом деле обыкновенный середняк.
spartak kursk
spartak kursk
12 мая 2018 в 19:00
Каррера избавляет сборную от красно-белых,защищая своих от дополнительных нагрузок,а доброжелателей Спартака от боления против сборной.

Но не не в них дело.И сборной этот манёвр не поможет.
Да и Спартаку тоже.....
proezd2
proezd2
12 мая 2018 в 18:33
вежливо положил МаКар на сборную.хехе
Александр Уваров
Александр Уваров
12 мая 2018 в 18:30
Дениска похоже 3ю неделю ищет себе клуб!и про Комбарова не забывает!!!
Шеф спартака
Шеф спартака
12 мая 2018 в 18:28
Жаль, для такой сборной банщики ой как нужны.
Знак со стрелкой на груди
Знак со стрелкой на груди ответ Кlassе (раскрыть)
12 мая 2018 в 18:13
Первую выиграют, сам ВВП будет присутствовать))
blitz
blitz
12 мая 2018 в 18:05
Физрук:"Тренер сборной делает выбор, не я. Но я как мог нагадил Глушакову!"
Кlassе
Кlassе
12 мая 2018 в 18:04, ред.
усатый будет выдворен из сборной 29ными тряпками сразу после третьего проигрыша в группе))
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