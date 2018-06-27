Кот-оракул Ахилл не станет предсказывать исход финального матча ЧМ-2018

Эрмитажный кот Ахилл, известный своими предсказаниями на футбольные матчи, не будет делать прогноз на финал ЧМ-2018. Об этом сообщила сотрудница Государственного Эрмитажа Мария Халтунен:

«Ахилл будет предсказывать только те матчи, которые пройдут в Петербурге. Матч открытия чемпионата мира (14 июня в Москве) был исключением».

Ахилл лишь один раз ошибся, предсказав победу Нигерии над Аргентиной, но сотрудники Эрмитажа нашли объяснение:

«Вероятно, узнав о предсказании, сборная Аргентины мобилизовалась и приложила сверхусилия. Аргентине очень нужна была победа, и даже поддержка кота Ахилла команды Нигерии не смогла сломить настрой аргентинцев... Поздравляем сборную Аргентины!»

Финальный матч пройдет 15 июля на московском стадионе «Лужники».