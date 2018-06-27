Кот-оракул Ахилл не станет предсказывать исход финального матча ЧМ-2018

Эрмитажный кот Ахилл, известный своими предсказаниями на футбольные матчи, не будет делать прогноз на финал ЧМ-2018. Об этом сообщила сотрудница Государственного Эрмитажа Мария Халтунен:
«Ахилл будет предсказывать только те матчи, которые пройдут в Петербурге. Матч открытия чемпионата мира (14 июня в Москве) был исключением».
Ахилл лишь один раз ошибся, предсказав победу Нигерии над Аргентиной, но сотрудники Эрмитажа нашли объяснение:
«Вероятно, узнав о предсказании, сборная Аргентины мобилизовалась и приложила сверхусилия. Аргентине очень нужна была победа, и даже поддержка кота Ахилла команды Нигерии не смогла сломить настрой аргентинцев... Поздравляем сборную Аргентины!»
Финальный матч пройдет 15 июля на московском стадионе «Лужники».
Уверен, что Пауль тоже не стал бы ставить на мертвых аргентинцев. Просто повезло им с недонастроем африканцев.
Уверен, что Пауль тоже не стал бы ставить на мертвых аргентинцев. Просто повезло им с недонастроем африканцев.
«Вероятно, узнав о предсказании, сборная Аргентины мобилизовалась и приложила сверхусилия. Аргентине очень нужна была победа, и даже поддержка кота Ахилла команды Нигерии не смогла сломить настрой аргентинцев... Поздравляем сборную Аргентины!»
у нас примерно так же чиновники и президент отмазываются)))
«Вероятно, узнав о предсказании, сборная Аргентины мобилизовалась и приложила сверхусилия. Аргентине очень нужна была победа, и даже поддержка кота Ахилла команды Нигерии не смогла сломить настрой аргентинцев... Поздравляем сборную Аргентины!»
у нас примерно так же чиновники и президент отмазываются)))