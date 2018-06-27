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Кот-оракул Ахилл не станет предсказывать исход финального матча ЧМ-2018

вчера, 18:24

Эрмитажный кот Ахилл, известный своими предсказаниями на футбольные матчи, не будет делать прогноз на финал ЧМ-2018. Об этом сообщила сотрудница Государственного Эрмитажа Мария Халтунен:

«Ахилл будет предсказывать только те матчи, которые пройдут в Петербурге. Матч открытия чемпионата мира (14 июня в Москве) был исключением».

Ахилл лишь один раз ошибся, предсказав победу Нигерии над Аргентиной, но сотрудники Эрмитажа нашли объяснение:

«Вероятно, узнав о предсказании, сборная Аргентины мобилизовалась и приложила сверхусилия. Аргентине очень нужна была победа, и даже поддержка кота Ахилла команды Нигерии не смогла сломить настрой аргентинцев... Поздравляем сборную Аргентины!»

Финальный матч пройдет 15 июля на московском стадионе «Лужники».

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Все комментарии
Великий Князь
Великий Князь
вчера в 21:53
Чакыр его расстроил)
DXTK
DXTK
вчера в 20:43
Кот об76ул опять мимо банки н@к@кл)))))) по этому паршивца и убрали с глаз подальше!!!!
112910415
112910415
вчера в 20:34
соскочить решил от греха подальше
DVoxNN
DVoxNN
вчера в 19:42
Кот потребовал новый контракт
weinmar
weinmar
вчера в 19:30
Может это просто не его ))
4RT
4RT
вчера в 19:30
Боится на фарш порубают
Верг
Верг
вчера в 19:28
отдайте кота назад бабушке!
Аксинья
Аксинья
вчера в 19:21
Пусть лучше идет к Семаку в помощники Зеню тренировать - больше толку будет...
Ищущий и Понимающий
Ищущий и Понимающий ответил Footlife
вчера в 19:16
Footlife:
Мне вот интересно, кто-то реально верит в это?:))
Сотрудницы государственного эрмитажа которым кот Ахил НЕХИЛО зарабатывает:-)
Karkaz
Karkaz
вчера в 19:11
Просто матчи совсем непредсказуемые стали, Кот сказал "я пас")
mavrid05
mavrid05
вчера в 19:08
Кот 10 кг набрал на ЧМ
Footlife
Footlife
вчера в 18:42
Мне вот интересно, кто-то реально верит в это?:))
Павел Амурский
Павел Амурский
вчера в 18:35
Кот просто больше не хочет угадывать, ему пора заниматся своими обязанностями.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Броник
вчера в 18:33
Броник:
Кот просто обожрался, хватит издеваться над животным.
А его не кормят весь день, вот он и рвется к миске с флагом, чтобы с голоду не помереть.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 18:32
Я бы не стал винить кота за вчерашнее, не сказал бы, что аргентинцы там были мега, скорее нигерийцы, услышав прогноз хвостатого оракула, слишком расслабились и пытались оборонять жалкую ничью, хотя могли ломать аргов в контратаках, учитывая их превосходство в скорости и физике.

Уверен, что Пауль тоже не стал бы ставить на мертвых аргентинцев. Просто повезло им с недонастроем африканцев.
Броник
Броник
вчера в 18:29
Кот просто обожрался, хватит издеваться над животным.
iNels
iNels
вчера в 18:28
Ахилл лишь один раз ошибся, предсказав победу Нигерии над Аргентиной, но сотрудники Эрмитажа нашли объяснение:
«Вероятно, узнав о предсказании, сборная Аргентины мобилизовалась и приложила сверхусилия. Аргентине очень нужна была победа, и даже поддержка кота Ахилла команды Нигерии не смогла сломить настрой аргентинцев... Поздравляем сборную Аргентины!»

у нас примерно так же чиновники и президент отмазываются)))
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