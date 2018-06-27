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«Милан» обжалует исключение из еврокубков в Спортивном арбитражном суде

вчера, 21:35

«Милан» выступил с официальным заявлением, сообщив, что обжалует решение УЕФА об исключении клуба из Лиги Европы в Спортивном арбитражном суде.

Напомним, «россонери» нарушили правила финансового фэйр-плей, в частности условие безубыточности клуба. «Милан» также условно отстранен от следующего розыгрыша еврокубков, но теоретически сможет там сыграть, если пройдет проверку на соблюдение правил ФФП.

«„Милан“ верит, что Спортивный арбитражный суд прислушается к аргументам», - сообщила пресс-служба итальянского клуба.

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Все комментарии
VIPded
VIPded
вчера в 22:52
Удачи Милану в суде!!!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 22:07
Не прислушаются что бы не создавать прецедент
EAGuar As
EAGuar As
вчера в 22:03
УЕФА 73 не пропусит .
witynchik
witynchik
вчера в 21:59
какие то качели!
Abradva
Abradva
вчера в 21:54
Хренотень какая-то исключать команды из турниров.
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
вчера в 21:44
а я уже думал что ВАДА допинг из граппы в моче всей команды нашла ?
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