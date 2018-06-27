«Милан» обжалует исключение из еврокубков в Спортивном арбитражном суде

«Милан» выступил с официальным заявлением, сообщив, что обжалует решение УЕФА об исключении клуба из Лиги Европы в Спортивном арбитражном суде.

Напомним, «россонери» нарушили правила финансового фэйр-плей, в частности условие безубыточности клуба. «Милан» также условно отстранен от следующего розыгрыша еврокубков, но теоретически сможет там сыграть, если пройдет проверку на соблюдение правил ФФП.

«„Милан“ верит, что Спортивный арбитражный суд прислушается к аргументам», - сообщила пресс-служба итальянского клуба.