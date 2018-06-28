Сборная России в матче с Испанией будет играть в белой форме

Пресс-служба сборной России сообщает, что национальная команда выйдет на поле в белой форме на матч 1/8 финала чемпионата мира 2018 против Испании.
Напомним, что на текущем турнире в белом Россия проиграла Уругваю 0:3. А вот в красной форме были обыграны Саудовская Аравия и Египет.
оранжевая(евро2008),красная(ЧМ2018)- наш цвет! чаще везет.
оранжевая(евро2008),красная(ЧМ2018)- наш цвет! чаще везет.
А так - всего лишь "гости" и играем в гостевой форме.
А так - всего лишь "гости" и играем в гостевой форме.
Номер - фломастером на спине.
И в шлёпках.
Номер - фломастером на спине.
И в шлёпках.
- Белый норм!
- Белый норм!
Спереди желтое, сзади коричневое?
(отгадка )
Трусы игроков сборной России после игры с испанцами )
Спереди желтое, сзади коричневое?
(отгадка )
Трусы игроков сборной России после игры с испанцами )