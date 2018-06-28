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Сборная России в матче с Испанией будет играть в белой форме

сегодня, 13:01
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия01.07.2018 в 17:00 Не начался

Пресс-служба сборной России сообщает, что национальная команда выйдет на поле в белой форме на матч 1/8 финала чемпионата мира 2018 против Испании.

Напомним, что на текущем турнире в белом Россия проиграла Уругваю 0:3. А вот в красной форме были обыграны Саудовская Аравия и Египет.

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Все комментарии
kasyak7
kasyak7
сегодня в 16:32
не счастливая форма,нам в белой никогда не везло!
оранжевая(евро2008),красная(ЧМ2018)- наш цвет! чаще везет.
BARCDJIN
BARCDJIN
сегодня в 15:55
Белые бычки дома у Матодоров..
Comentarios
Comentarios ответил Крейсер
сегодня в 15:31
Крейсер:
Заняли бы первое место в группе - числились бы "хозяевами". А так - всего лишь "гости" и играем в гостевой форме.
понято
Крейсер
Крейсер ответил Майкл59ru
сегодня в 15:31
Майкл59ru:
И как их тогда отличить от болельщиков сборной России ?)
Главное, чтобы тренер отличал.
Крейсер
Крейсер ответил Comentarios
сегодня в 15:30
Comentarios:
а че наши как хозяева ЧМ не могут сами выбрать форму
Заняли бы первое место в группе - числились бы "хозяевами".
А так - всего лишь "гости" и играем в гостевой форме.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 14:32
Рукав вшивной.Талия на 10 см выше чем в подгруппе.
шацк
шацк
сегодня в 14:12
Будем ломать систему - надо проходить испанцев, а потом и хорватов и видимо в полуфинале шведов))
Goger90
Goger90
сегодня в 14:11
Блин, как же хочется после игры ткнуть всепропальщиков мордой в их же комменты. Давай, Россия, не подведи.
Палыч82
Палыч82
сегодня в 14:06
И флаг белый на поле пусть выносят,) Шучу,) Не хуже уж марроканцев, дерзайте,)
DVoxNN
DVoxNN
сегодня в 14:00
Какая бы ни была форма до матча, после неизбежно будет коричневой.
Пулково-2
Пулково-2
сегодня в 13:56
Цвет формы не важен, когда все знают исход.
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 13:56
Не счастливая форма .
ману дель мораль
ману дель мораль
сегодня в 13:51
Готовы к капитуляции
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 13:47
Вот и причина вероятного проигрыша)))
Shamil79
Shamil79
сегодня в 13:42
а лидеры в жёлтом
Comentarios
Comentarios
сегодня в 13:41
а че наши как хозяева ЧМ не могут сами выбрать форму
Майкл59ru
Майкл59ru ответил Крейсер
сегодня в 13:36
Крейсер:
С голым торсом надо выходить... Номер - фломастером на спине. И в шлёпках.
И как их тогда отличить от болельщиков сборной России ?)
Вася Дайнеко
Вася Дайнеко
сегодня в 13:35
Холодная невезучая форма
Знатог
Знатог
сегодня в 13:23
Майки жёлтые (от пота) трусы коричневые (от....).
Крейсер
Крейсер
сегодня в 13:22
С голым торсом надо выходить...
Номер - фломастером на спине.
И в шлёпках.
drug01
drug01
сегодня в 13:21
Итог тогда известен.......
WAARLOT
WAARLOT
сегодня в 13:19
круто
Mangur
Mangur
сегодня в 13:15
Это типа как в старь -перед боем офицеры и солдаты надевали чистые белые рубахи? Ну дык вы на футбольном поле ,а не поле у Бородина. Опять вернётесь в коричневых труселях.Позорники.
mondial18
mondial18
сегодня в 13:14
да хоть в коричневой
Faustello
Faustello
сегодня в 13:09
Диего:
- Белый норм!
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 13:09
Загадка:
Спереди желтое, сзади коричневое?
(отгадка )
Трусы игроков сборной России после игры с испанцами )
weinmar
weinmar
сегодня в 13:06
Долой суеверие?
Аксинья
Аксинья
сегодня в 13:04
Игра с Уругваем показала что саван ей к лицу...
cannongun
cannongun
сегодня в 13:03
надо играть в красной как Корея
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