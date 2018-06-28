Япония обошла Сенегал благодаря меньшему количеству желтых карточек

Беспрецедентная ситуация произошла в группе H ЧМ-2018. В последнем туре Польша обыграла Японию (1:0), а Колумбия одолела Сенегал (1:0).

С первого места уверенно вышли колумбийцы, а вот Япония и Сенегал разделили вторую позицию, сравнявшись по показателям. Обе команды за три матча набрали 4 очка, забили и пропустили по 4 гола.

В этом случае решающее значение приобретает количество желтых карточек. Так как азиатская команда проявила меньшую грубость, именно она выходит в плей-офф раунд турнира.