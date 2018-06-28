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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
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Япония обошла Сенегал благодаря меньшему количеству желтых карточек

вчера, 19:08

Беспрецедентная ситуация произошла в группе H ЧМ-2018. В последнем туре Польша обыграла Японию (1:0), а Колумбия одолела Сенегал (1:0).

С первого места уверенно вышли колумбийцы, а вот Япония и Сенегал разделили вторую позицию, сравнявшись по показателям. Обе команды за три матча набрали 4 очка, забили и пропустили по 4 гола.

В этом случае решающее значение приобретает количество желтых карточек. Так как азиатская команда проявила меньшую грубость, именно она выходит в плей-офф раунд турнира.

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Все комментарии
фанат джигурды
фанат джигурды
сегодня в 01:11
Терпеть не могу Японию, но они бы и по старому регламенту вышли из группы- тогда бы сравнивали результаты их и Сенегала с занявшей 1-е место Колумбией...
steelhead
steelhead ответил Adam Force
сегодня в 00:52
Adam Force:
Стыковой матч провести, чтоб рубились на смерть за выход, без доп времени и пенальти в случае ничейки.
Никто не мешал Сенегалу играть с Колумбией, а то мяли сиськи до гола в свои ворота, и только потом начали играть.
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский
сегодня в 00:14
Класс! Вежливость дает право выйти в 1/8 Чемпионата мира. Минимум желтых и красных карточек за грубость на футбольном поле. А также японцы после себя стадионы со своми собственными 60-ти литровыми мешками для мусора трибуны очень тчательно убирают после матча сборной Японии. Вот это культура у азиатских людей. Только Большое Уважение. Я сам честно не видел - мне знакомые ребята рассказывали.)
mat73
mat73
сегодня в 00:01
Это же расизм! )))
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 23:45
Странно что ещё новости от Яя Туре не было
Георгий Додонов
Георгий Додонов
вчера в 23:38
Такой ферплей.
Huawei T2
Huawei T2
вчера в 23:15
Несправедливое решения,было бы правильно провести доп матч
Шишанутый
Шишанутый ответил Vane4ek
вчера в 23:14
Vane4ek:
Жаль Сенегал! Отличная команда!))
Сенегал слабо сыграл и засуженно вылетел. Болше жаль Нигерию. Вот они здорово играли с аргами не тупо автобусом а с быстрыми контр атаками и финтами. Один Муса там толко несколько накрутил. Мозес тоже. А Аргентина отскочила реализовав практически единственый момент за второй тайм.
60spartak na cska
60spartak na cska
вчера в 22:46
ваще ерунда какая то!
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
вчера в 22:35
да надо было в карты перекинуться - в двадцать одно !!!!!!!!
амурец
амурец
вчера в 22:34
Ещё бы по размеру обуви определяли кому играть, а кому нет
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ ответил mangoх12
вчера в 22:33
mangoх12:
Хорошо что не по росту и не цвету кожи..
...и по размеру черепа !!!!!!!!
Comentarios
Comentarios
вчера в 22:19
Бредятина какая то
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:52
Был за японцев, но в конце разочарован
Apsny
Apsny ответил Tommy Lee
вчера в 21:37
Tommy Lee:
Идиотизм, судьи собирают тупо бабосики.
Что вы вечно поете, какие существенные ошибки они допустили?
mangoх12
mangoх12
вчера в 21:27
Хорошо что не по росту и не цвету кожи..
sir_Alex
sir_Alex ответил berda2003
вчера в 21:15
berda2003:
надо мерить пиписки, по этому показателю африканцы впереди планеты всей...
Откуда знаешь? Неужели...???
cska plus
cska plus
вчера в 21:13
Странное испытание.
Adam Force
Adam Force
вчера в 21:00
Стыковой матч провести, чтоб рубились на смерть за выход, без доп времени и пенальти в случае ничейки.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:56
Спортивный принцип полностью отсутствует, это на примере знание есть ,а по поведении неуд
post-navigator
post-navigator
вчера в 20:43
Жёлтые обошли не жёлтых по критерию количества жёлтых?
DimonS_16
DimonS_16
вчера в 20:36
сейчас будет прикольная игра, будет соревнование кто из запасного состава больше карточек получит - англия или бельгия....специально запас для этого выпустили, чтобы основу не дисквалифицировали....
berda2003
berda2003
вчера в 20:35
надо мерить пиписки, по этому показателю африканцы впереди планеты всей...
VIPded
VIPded
вчера в 20:35
Жаль... На сенегальцев в плей-оффе было бы поинтереснее поглядеть...
-BallonD'or1984-
-BallonD'or1984-
вчера в 20:34
будет битва за япошек, все хотят играть с япошками
DimonS_16
DimonS_16
вчера в 20:33
меня в этой ситуации польша поразила, япония время тянет, но вы то почему мяч не пытаетесь отобрать, не прессингуете? вам то ведь все равно было....
Tommy Lee
Tommy Lee
вчера в 20:30
Идиотизм, судьи собирают тупо бабосики.
Mikhail40
Mikhail40 ответил Николай 86
вчера в 20:29
Николай 86:
Сделали б хоть серию пенальти между ними, а то как-то совсем несправедливо карточки считать. Еще б процент владения мячом посчитали
по процентам владению мячом у японцев тоже лучше.просто в конце матча с поляками они физически подсели и также боялисъ пропуститъ случайный второй гол.поэтому они сели в защиту и стали тянутъ время
LAISMEN
LAISMEN ответил This is BarCa
вчера в 20:29
This is BarCa:
Отобрали чистый пенальти, арбитру даже повтор норм не показали, этот lох и не попросил другой повтор показать. Фигня а не ЧМ.
Для чего тогда целых "Пять" видеорегистраторов где то наверху сидят......
This is BarCa
This is BarCa
вчера в 20:26
Отобрали чистый пенальти, арбитру даже повтор норм не показали, этот lох и не попросил другой повтор показать. Фигня а не ЧМ.
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