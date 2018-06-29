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«Челси» приблизился к трансферу Головина

сегодня, 02:46

Лондонский «Челси» является главным претендентом на полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина. Как утверждает источник, «синие» провели переговоры с агентом россиянина и серьёзно приблизились к реализации этого трансфера. Отмечается, что Головин должен стать первым летним приобретением лондонского клуба.

Источник информирует, что «Челси» готов заплатить ЦСКА сумму, приближающуюся к € 30 млн. Ожидается, что сделка будет оформлена с назначением Маурицио Сарри на пост главного тренера лондонцев.

Ранее стало известно, что «Ювентус» отказался конкурировать с «Челси» за российского футболиста.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил cska plus
сегодня в 10:24
cska plus:
Нормальная цифра.
Привет Дмитрий, начало положено, ставки будут расти.( Унаи Эмери не сказал ещё своё слово Арсенал Л.).
Jum13
Jum13
сегодня в 10:17
Голландский игрок московского «Спартака» Квинси Промес был арестован за избиение жены, сообщает «Чемпионат».
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Хоп, мусорок - не шей мне срок,
Машинка Зингера иголочку сломала...
Медив
Медив ответил Don trambon
сегодня в 10:04
Don trambon:
Ну разумеется. Юве - это как стервятники, летают над всеми ищут кого приобрести на халяву или за очень сниженную цену, в свою очередь своих ноунеймов не продают ниже поставленной цены(как писали за какого-то Мандрагору, который только по арендам клубов с низов таблицы скитается требуют 20 млн). Вот и как баварка *царят* в своих *убитых* лигах и вылетают как пробки из ЛЧ как только попадают на серьёзных соперников. Хотя стоит признать в Италии набирают силу другие клубы и надеюсь что Юве уже не будет чемпионом.
Ну Юве хотя бы платит небольшие, но деньги, в отличие от Баварии, которая просто подбивает футболистов не продлевать контракты и забирает их нахаляву. Пока Немецкий футбольный союз не отправит их в любительскую лигу за махинации, то их сборная будет изучать те же глубины, что давно уже изучают их клубы
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 09:45
Ща наши в финал выиграют и можно будет 150 мильонов объявлять
Don trambon
Don trambon
сегодня в 09:26
Ну разумеется. Юве - это как стервятники, летают над всеми ищут кого приобрести на халяву или за очень сниженную цену, в свою очередь своих ноунеймов не продают ниже поставленной цены(как писали за какого-то Мандрагору, который только по арендам клубов с низов таблицы скитается требуют 20 млн).
Вот и как баварка *царят* в своих *убитых* лигах и вылетают как пробки из ЛЧ как только попадают на серьёзных соперников.
Хотя стоит признать в Италии набирают силу другие клубы и надеюсь что Юве уже не будет чемпионом.
VIPded
VIPded
сегодня в 08:29
Хочу Головина в Челси!!!
Jum13
Jum13
сегодня в 08:28
Ну что же - подождем назначения Маурицио Сарри и всё будет ясно. А пока спартачи могут играть в свою любимую игру - обсуждать слухи на скамеечках возле подъездов )))
Медив
Медив
сегодня в 08:06
Чтобы не лили впустую воду по Челси, скажу как оно будет. 30 августа Челси назначит тренером Слуцкого, а тот подпишет Мусу. Вот и все два трансфера, которые будут у клуба.
Лондонизблу
Лондонизблу
сегодня в 08:02
Очень бы хотел его видеть в Челси. Игрок очень одарённый. При Сарри и его атакующем футболе должен раскрыться Саня. В РФПЛ ему больше делать нечего!
Георгий Додонов
Георгий Додонов
сегодня в 07:21
Да уж купите его кто нибудь.
самуил кац 1
самуил кац 1
сегодня в 06:17
А Фурс все держится !
cska.78
cska.78
сегодня в 06:12
Ставки растут :)
BennyG
BennyG
сегодня в 06:09
Прекрасная новость) но тут есть важный аспект, политика клуба в отношении молодых игроков должна измениться, а то приобретут молодого таланта, опять на три сезона по арендам, потом трансфер, качественный рывок в развитии и возвращение в АПЛ к принципиальным соперникам) как же эта схема знакома(((
cska plus
cska plus
сегодня в 03:45
Нормальная цифра.
Пулково-2
Пулково-2
сегодня в 03:38
Мало, Барселона больше даст.
mangoх12
mangoх12
сегодня в 03:15
О это уже достойная сумма, тем более Goal серьезное издание)
lawr19730
lawr19730
сегодня в 02:56
Дороги нынче конские головы))) А стоит ли оно того?
Faustello
Faustello
сегодня в 02:55
Это кто же кого наё..???
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