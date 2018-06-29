«Челси» приблизился к трансферу Головина

Лондонский «Челси» является главным претендентом на полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина. Как утверждает источник, «синие» провели переговоры с агентом россиянина и серьёзно приблизились к реализации этого трансфера. Отмечается, что Головин должен стать первым летним приобретением лондонского клуба.
Источник информирует, что «Челси» готов заплатить ЦСКА сумму, приближающуюся к € 30 млн. Ожидается, что сделка будет оформлена с назначением Маурицио Сарри на пост главного тренера лондонцев.
Ранее стало известно, что «Ювентус» отказался конкурировать с «Челси» за российского футболиста.
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Хоп, мусорок - не шей мне срок,
Машинка Зингера иголочку сломала...
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Хоп, мусорок - не шей мне срок,
Машинка Зингера иголочку сломала...
Вот и как баварка *царят* в своих *убитых* лигах и вылетают как пробки из ЛЧ как только попадают на серьёзных соперников.
Хотя стоит признать в Италии набирают силу другие клубы и надеюсь что Юве уже не будет чемпионом.
Вот и как баварка *царят* в своих *убитых* лигах и вылетают как пробки из ЛЧ как только попадают на серьёзных соперников.
Хотя стоит признать в Италии набирают силу другие клубы и надеюсь что Юве уже не будет чемпионом.