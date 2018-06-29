«Тяньцзинь Цюаньцзянь» предлагал за Промеса 25 млн евро. «Спартак» отказал

«Тяньцзинь Цюаньцзянь» летом предпринял попытку подписать полузащитника «Спартака» Квинси Промеса, сообщает источник. Китайский клуб в течение месяца общался с представителями «красно-белых», но последнее предложение в размере 25 млн евро «Спартак» не устроило.
Также отмечается, что агенты голландского хавбека запросили у китайцев зарплату в размере 6 млн евро.
По слухам, «Интер» предлагает за Промеса 47 млн евро.
В ходе драки, которая была инициирована спортсменом, пострадали и другие люди, пытавшиеся успокоить футболиста.
В ходе драки, которая была инициирована спортсменом, пострадали и другие люди, пытавшиеся успокоить футболиста.