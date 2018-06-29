  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Беларусь. Высшая лига
  • Товарищеские матчи. Клубы
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Адмира (Модлинг)Адмира -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА---

«Тяньцзинь Цюаньцзянь» предлагал за Промеса 25 млн евро. «Спартак» отказал

сегодня, 10:56

«Тяньцзинь Цюаньцзянь» летом предпринял попытку подписать полузащитника «Спартака» Квинси Промеса, сообщает источник. Китайский клуб в течение месяца общался с представителями «красно-белых», но последнее предложение в размере 25 млн евро «Спартак» не устроило.

Также отмечается, что агенты голландского хавбека запросили у китайцев зарплату в размере 6 млн евро.

По слухам, «Интер» предлагает за Промеса 47 млн евро.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Источник: Полузащитник ЦСКА Ткачев перейдет в тульский «Арсенал»
Сегодня, 15:42 13
Агент: «„Краснодар“ сделал предложение по Рейесу, но оно оказалось недостаточно хорошим»
Сегодня, 12:33 4
Агент подтвердил информацию о возможном переходе Кутепова в «Фиорентину»
Сегодня, 11:52 23
«Спартак» предложил 9 млн евро за футболиста «Галатасарая»
Сегодня, 11:31 14
«Челси» приблизился к трансферу Головина
Сегодня, 02:46 24
«Ювентус» не готов конкурировать с «Челси» за Головина
Сегодня, 01:48 12
Обсудить
Все комментарии
Nikola45
Nikola45
сегодня в 17:14
Китайцы и те не больно то спешат выкладывать за Дебошира деньги! ))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил смещной
сегодня в 17:08
смещной:
Если для уникальных футбольных экспертов соккера лучший игрок чемпионата России является "г..", "губошлепом и зулусом", "мусором", то чем же тогда являются их уникальные игроки? Например аргентинская диаспора, которая вытянула Зенит в еврокубки (на почетное 5-ое место) ? Или уникальные нападающие Витиньо и Оланаре, которые нападают разве что на претензии называться форвардами вообще.?
РПФЛ - не показатель .........
В Европах тоже не простаки сидят .......
Если 10 клубов поставить перед выбором взять Промеса или Паредеса...на халяву........8 из них выберут аргентинца.....
4RT
4RT ответил Zimka
сегодня в 15:27
Zimka:
Полиция Ибицы по подозрению в избиении жены задержала полузащитника московского футбольного клуба «Спартак» и сборной Нидерландов Квинси Промеса. В ходе драки, которая была инициирована спортсменом, пострадали и другие люди, пытавшиеся успокоить футболиста.
Не надоело еще старье перепечатывать?
ziborock
ziborock ответил Zimka
сегодня в 15:26
Zimka:
Полиция Ибицы по подозрению в избиении жены задержала полузащитника московского футбольного клуба «Спартак» и сборной Нидерландов Квинси Промеса. В ходе драки, которая была инициирована спортсменом, пострадали и другие люди, пытавшиеся успокоить футболиста.
На тебе еще для коллекции!)))
Полиция Лестера в ночь со среды на четверг задержала экс-нападающего ЦСКА Ахмеда Мусу по подозрению в нападении на собственную жену...
cska.78
cska.78 ответил смещной
сегодня в 15:13
смещной:
Т.е. лучший бомбардир, ассистент и мвп по системе "гол+пас" - это по российским меркам ничто? Тогда создается вопрос - кони и бомжи вообще в футболе разбираются?
Лучшие сейчас на ЧМ играют, а Промеска бухает и бьет жену :)
смещной
смещной ответил cska.78
сегодня в 15:11
cska.78:
Лучшим игроком сезона признали Смолова, губошлеп лучший только у вас в тарасовке!
Т.е. лучший бомбардир, ассистент и мвп по системе "гол+пас" - это по российским меркам ничто?
Тогда создается вопрос - кони и бомжи вообще в футболе разбираются?
fcspartak
fcspartak ответил Литейный 4
сегодня в 15:06
Литейный 4:
После игры пупсиков против Ливерпуля губошлеп нафиг никому не сдался. Даже слухи обсохли. Какие 47? Скорее 4,7 и то с большой натяжкой. Гыгыгы.
степа) 4,7 это оптовая цена за всех зенитовских аргентинцев)
cska.78
cska.78 ответил смещной
сегодня в 14:49
смещной:
Если для уникальных футбольных экспертов соккера лучший игрок чемпионата России является "г..", "губошлепом и зулусом", "мусором", то чем же тогда являются их уникальные игроки? Например аргентинская диаспора, которая вытянула Зенит в еврокубки (на почетное 5-ое место) ? Или уникальные нападающие Витиньо и Оланаре, которые нападают разве что на претензии называться форвардами вообще.?
Лучшим игроком сезона признали Смолова, губошлеп лучший только у вас в тарасовке!
artsinalex
artsinalex
сегодня в 14:07
Жадные какие-то эти китаёзи. Могли бы и 100 лямов предложить, уж тогда бы наверняка получили бы эту звезду одного матча с Анжи.
А кони-то как встрепенулись, до сих пор наверно радуются случайному 2 месту и никак не могут отойти от того, что в кои-то веки их игроком заинтересовались не последние клубы.
Но даже он 3 будет никому не нужен, когда покажет свой реальный уровень со спанишами.
Того же Сухаряна сколько хвалили и пихали в разные рейтинги лучших, а в итоге никто им реально никогда не интересовался и купить не хотел.
смещной
смещной
сегодня в 14:03
Если для уникальных футбольных экспертов соккера лучший игрок чемпионата России является "г..", "губошлепом и зулусом", "мусором", то чем же тогда являются их уникальные игроки?
Например аргентинская диаспора, которая вытянула Зенит в еврокубки (на почетное 5-ое место) ?
Или уникальные нападающие Витиньо и Оланаре, которые нападают разве что на претензии называться форвардами вообще.?
Efimych
Efimych
сегодня в 13:43
знача цана прамески будя 30 лямав
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 13:31
После игры пупсиков против Ливерпуля губошлеп нафиг никому не сдался. Даже слухи обсохли. Какие 47? Скорее 4,7 и то с большой натяжкой. Гыгыгы.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:27
Кому-то придется искать другую работу.
Jum13
Jum13
сегодня в 13:07
Ничего. Скоро отборочные на ЧЕ-2020 начнутся и цена на уголовника еще упадет. А если Голландия опять не выйдет, то ему одна дорога - спартак-2
Don trambon
Don trambon
сегодня в 13:03
Игрока сборной Нидерландов и московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промеса на Ибице задержала полиция. Ему вменяют избиение супруги, сообщает нидерландское издание Voetbal Primeur.

Когда очевидцы попытались вмешаться в конфликт супругов, им также досталось от футболиста, рассказал экс главный редактор ведущего голландского футбольного журнала Voetbal International Йохан Дерксен.

Что нужно знать о свинках:
Бьют только женщин
На мужчин нападают стайками
В инэте герои.
BARCDJIN
BARCDJIN
сегодня в 12:49
Спартак не хочет своего черного лидера отдавать, но Свиньи в отличии от РашнХорсэков не лицемерные животные..
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 12:44
Может и правда "Интер" заплатит 47 млн.
Коталонец
Коталонец
сегодня в 12:39
что это за нищий позорный клуб? им самим не смешно за лучшего игрока и лидера сборной голландии столько предлагать? если таких второсортных игроков как халк и витсель, которые с промесом и рядом не стояли (один - вечный запасной бельгии, второй - даже в состав бразилии не попадал в заявку) продавали за 50 лямов, то промеса в китай нужно минимум за 80 оцениваь
Sem25
Sem25 ответил Георгий Додонов
сегодня в 12:30
Георгий Додонов:
Правильно Промес сделал что отказал китайцам.
Приятель, отказал Спартак.
kilativ
kilativ ответил beloff
сегодня в 12:24
beloff:
соккер превращается в мусорку, цпопробуй написать про болотных или поников, сразу бан дают, зато клонам литейного и весенки или зимки полное раздолье, каждую новость Спартака сидят снайпят, времени на каникулах то много
"Спартакасидят снайпят" , ну тут сразу понятно у кого каникулы.
Jum13
Jum13 ответил MALOVAR
сегодня в 12:20
MALOVAR:
головешку то сначала продайте))
Вам бы о своем уголовнике беспокоиться. А то в камере ляпнет про баню с Глушаковым и всё - на отдельной жердочке будет сидеть )))
beloff
beloff
сегодня в 12:18
соккер превращается в мусорку, цпопробуй написать про болотных или поников, сразу бан дают, зато клонам литейного и весенки или зимки полное раздолье, каждую новость Спартака сидят снайпят, времени на каникулах то много
Георгий Додонов
Георгий Додонов ответил NoKerzhNoParty
сегодня в 12:17
NoKerzhNoParty:
Ты статью то читал хоть? Отказал спартак, а промеська за 6 лямов был готов играть там
Читал. Это за год.
makkie
makkie ответил Josep Guardiola98
сегодня в 12:14
Josep Guardiola98:
Зениту и не нужно такое г...! уж если Китайцы предложили 25 лямов то остальные максимум 15-20 дадут не больше до пенсии он у вас будет играть
Зениту не нужны Промесы.
Зениту подавай Оздоевых, Новосельцевых, Молло, Маков и прочее вторсырье втридорога.
kilativ
kilativ ответил makkie
сегодня в 12:13
makkie:
Для Китая и Зенита отступные 50 млн, так что пущай раскошеливаются. С мешками только так!
скоро этот уголовник и в Китае не нужен будет, там такое устроит как со своей женой и сразу же головы своей чернобровой лишиться
60spartak na cska
60spartak na cska ответил Zimka
сегодня в 12:10
Zimka:
Полиция Ибицы по подозрению в избиении жены задержала полузащитника московского футбольного клуба «Спартак» и сборной Нидерландов Квинси Промеса. В ходе драки, которая была инициирована спортсменом, пострадали и другие люди, пытавшиеся успокоить футболиста.
че ты несешь?никто не пострадал !да и она поди ничего!вот такие как ты и гонят 73о а литейные клоны рады до небес!сейчас понесутся сплетни!
Michele_Alboreto
Michele_Alboreto ответил Zimka
сегодня в 12:07
Лучше бы его в Москве за драку с Тарасом Бурлаком повязали.
KUDE9IR
KUDE9IR
сегодня в 12:05
Промес норм игрок,но только в лигах не топ5.РФ,португалия,греция-там себя сможет проявить(как у нас).В топовых(предтоповых)командах ему делать нечего.
MALOVAR
MALOVAR ответил Jum13
сегодня в 11:53
головешку то сначала продайте))
LOpp
LOpp
сегодня в 11:51
для Китая цена 50 млн
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100