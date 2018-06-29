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Названы 33 лучших игрока РФПЛ в минувшем сезоне

сегодня, 13:30

Исполком РФС на очередном заседании утвердил список из 33-х лучших футболистов РФПЛ по итогам минувшего сезона.

Вратарь: 1. Игорь Акинфеев (ЦСКА). 2. Гильерме («Локомотив»). 3. Андрей Лунев («Зенит»).

Правый защитник: 1. Марио Фернандес (ЦСКА). 2. Игорь Смольников («Зенит»). 3. Владислав Игнатьев («Локомотив»).

Правый центральный защитник: 1. Соломон Кверквелия («Локомотив»). 2. Василий Березуцкий (ЦСКА). 3. Бранислав Иванович («Зенит»).

Левый центральный защитник: 1. Андреас Гранквист («Краснодар»). 2. Сергей Игнашевич (ЦСКА). 3. Георгий Джикия («Спартак»).

Левый защитник: 1. Доменико Кришито («Зенит»). 2. Федор Кудряшов («Рубин»). 3. Дмитрий Комбаров («Спартак»).

Опорный полузащитник: 1. Игорь Денисов («Локомотив»). 2. Фернандо («Спартак»). 3. Понтус Вернблум (ЦСКА).

Правый полузащитник: 1. Алексей Миранчук («Локомотив»). 2. Роман Зобнин («Спартак»). 3. Далер Кузяев («Зенит»).

Центральный полузащитник: 1. Александр Головин (ЦСКА). 2. Алан Дзагоев (ЦСКА). 3. Юрий Газинский («Краснодар»).

Левый полузащитник: 1. Мануэл Фернандеш («Локомотив»). 2. Квинси Промес («Спартак»). 3. Юрий Жирков («Зенит»).

Правый нападающий: 1. Александр Кокорин («Зенит»). 2. Артем Дзюба («Зенит»). 3. Федор Чалов (ЦСКА).

Левый нападающий: 1. Федор Смолов («Краснодар»). 2. Луис Адриано («Спартак»). 3. Джефферсон Фарфан («Локомотив»).

Напомним, лучшим игроком сезона был признан нападающий «Краснодара» Федор Смолов.

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Все комментарии
Piter SpaM
Piter SpaM ответил AntiherQ1488
сегодня в 17:22
AntiherQ1488:
Особенно делает зенит! Накупил на 100 млн, позвал манчинни за 5 млн в год - наделал 5е место.
Ну в портки им никто не заглядывал. Возможно и правда больше всех наделали
Чикомас
Чикомас
сегодня в 17:18
О пятачков опять ноги вытерли...Даже их суперзвезда -Промис не первый....
Almazny
Almazny
сегодня в 17:05
Странно, что федун не заплатил за арбузника и банщика, действительно, они уже даже пупсикам не нужны.
Завтра
Завтра ответил orbit22rus
сегодня в 17:04
orbit22rus:
Например, 5 место занимают?
Например, за последние 5 лет, приносит российскому футболу Зенит - 78, а ЦСКА - 45 очков. В то время, как "наинароднейший", за этот же срок - 13,5. Браво!

В этом году - да, мы пятые. И потому что играли неважно вторую часть чемпионата, а не потому что "Федун всё купил в кабинетах!" - самосознание нас выгодно отличает от сектантского мышления. Ведь "Спартак" - 15 лет занимал места с 8 по 2 и никто из вас это не вспоминал.

Так что - в зеркало, в зеркало!
orbit22rus
orbit22rus ответил Завтра
сегодня в 16:56
Завтра:
Да спартачи только и способны что говорить, а делают - Зенит и ЦСКА.
Например, 5 место занимают?
Miaf
Miaf
сегодня в 16:51
Я смотрю лучшие кругом Зенит, только непонятно как они на 5 месте оказались.
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 16:51
Особенно делает зенит! Накупил на 100 млн, позвал манчинни за 5 млн в год - наделал 5е место.
Завтра
Завтра ответил cska.78
сегодня в 16:42
cska.78:
Кутепова даже в 33 лучших нет, а спартачи что-то про лучшего ЦЗ говорят :)
Да спартачи только и способны что говорить, а делают - Зенит и ЦСКА.
cska.78
cska.78 ответил fcspartak
сегодня в 15:57
fcspartak:
и грузин лежал
Вот именно, Дзагоева вспоминаешь, а грузина нет :) Раз попали, значит есть за что, хоть и не все матчи сыграли!
fcspartak
fcspartak ответил cska.78
сегодня в 15:56
cska.78:
А грузин ваш не лежал в больнице? Ни одного матча в этом году не сыграл, но в списке!
и грузин лежал
cska.78
cska.78 ответил fcspartak
сегодня в 15:52
fcspartak:
а что тут делает дзагоев? он в больнице лучше всех лежал? чалов что сделал? кокоша лучший форвард?
А грузин ваш не лежал в больнице? Ни одного матча в этом году не сыграл, но в списке!
fcspartak
fcspartak ответил cska.78
сегодня в 15:50
cska.78:
ЧМ тут причем? Вроде по сезону выбирали игроков и что тут делает Навесов непонятно :)
а что тут делает дзагоев? он в больнице лучше всех лежал? чалов что сделал? кокоша лучший форвард?
cska.78
cska.78 ответил fcspartak
сегодня в 15:47
fcspartak:
Кутепова, который за три игры на ЧМ один раз ошибся в передаче в этом списке нет. зато есть смольников, ихааарь который из 5 пяти ударов в створ пропустил 4, сонный миранчук, нулевая кокоша, чалов
ЧМ тут причем? Вроде по сезону выбирали игроков и что тут делает Навесов непонятно :)
fcspartak
fcspartak ответил cska.78
сегодня в 15:45
cska.78:
Кутепова даже в 33 лучших нет, а спартачи что-то про лучшего ЦЗ говорят :)
Кутепова, который за три игры на ЧМ один раз ошибся в передаче в этом списке нет. зато есть смольников, ихааарь который из 5 пяти ударов в створ пропустил 4, сонный миранчук, нулевая кокоша, чалов
trimetil
trimetil ответил fanatcska94
сегодня в 15:11
fanatcska94:
как в этой сборной не оказался Жора Щенников? Парень в чемпионате забивает, в еврокубках забивает, проводит шикарнейший сезон, а вместо него включают донного Комбарова, которого в каждом матче на его фланге "возят".
При чем тут еврокубки вообще?
Баба Яга против
Баба Яга против
сегодня в 15:07
Такое чувство что выбирать не иского,но 33 позиции заполнить надо,вот и напихали.
The Frei
The Frei
сегодня в 15:01
Лунёв, Смольников, Иванович, Джикия, Кудряшов, Комбаров, Кузяев, Жирков, Газинский, Кокорин, Дзюба, Смолов, Чалов.

Что они делают в этом списке?
Казанский
Казанский
сегодня в 14:51
Правый нападающий: 1. Александр Кокорин («Зенит»). 2. Артем Дзюба («Зенит»).
---------------------
Первый полгода на больничном,второй в тульском Арсенале.Эту сборную в августе 2017 года составлял Миллер с Гинером?))
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 14:44
8 представителей гинер-клуба)). По чесноку, случайность?)). Не думаю).
Дзагоев, Чалов, че тут делают?). Один с лазарета не вылазит, другой резвился с Хабарой пониками, да с Тосно перед еврлкубками.....))
Другим игрокам, кроме указанных клубов, в лучшии путь конечно заказан.
pavlovich327
pavlovich327 ответил Almazny
сегодня в 14:42
Almazny:
Хорошо, что ваше тарасовское мнение, сейчас мало кого колышит.
А при чем тут я и тарасовское мнения? Или если я болельщик Спартака, то совсем не имеет значение, что мое мнение адекватное и в какой то степени правильное?
Очередной школьник, который счас на меня жалобу будет подавать)) или у вас тут дегроидных бомбит, что люди могут писать адекватные сообщения, а не только 42ть чужих и защищать своих?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 14:41
Все заслуженно лучшие, а вот пупсиков маловато будет)))))))).
fanatcska94
fanatcska94
сегодня в 14:37
как в этой сборной не оказался Жора Щенников?
Парень в чемпионате забивает, в еврокубках забивает, проводит шикарнейший сезон, а вместо него включают донного Комбарова, которого в каждом матче на его фланге "возят".
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 14:35
Тарасовская поросль зулусов здесь явно лишняя
13 RUS
13 RUS
сегодня в 14:35
А что джикия тут делает? Он пол сезона пупсятничал,комбаров даже в лучших,хм
Almazny
Almazny ответил pavlovich327
сегодня в 14:31
pavlovich327:
Так вот именно, что игроки ТОЛЬКО ведущий клубов. Действительно удивляет, как хоть сюда попал Кудряшов?...Лунев сссска!!! Лунев - третий! Ахаахах В очередной раз прошли мимо Беленова. Человек на голову сильнее и стабильнее, хотя бы этого же Лунева. Уфа заняла 6 место, ни одного игрока в 33 нет...Хотя кроме Беленова шикарный сезон провели тот же Стоцкий (не хуже Жиркова) и Живоглядов (не хуже Смольникова, на мой взгляд даже сильнее). Дзюба если бы в Туле был не в аренде из Зеньки, а на контракте, тоже мимо этого списка прошел бы. Бомжи полностью обо76и сезон и все равно сссска полкоманды ватников почему то в лучших. По каким критериям этот списек составляется не понятно...
Хорошо, что ваше тарасовское мнение, сейчас мало кого колышит.
ФКТМ
ФКТМ
сегодня в 14:28
Это точно сезон 17-18? Похоже на предыдущий скорее!
Без обид но Дзагоеву и Кудряшову тут не место, тот же Натхо и Полуяхтов лучше были в сезоне!
Паредес, Мартынович, Витинью, Ташаев, Ткачев, Классон???
Лучшие киперы вообще были Довбня и Беленов...
ИМХО
pavlovich327
pavlovich327 ответил Don trambon
сегодня в 14:16
Don trambon:
Игроки ведущих клубов России, ничего удиветльного, разве только удивляет что тут делает Кудряшов?
Так вот именно, что игроки ТОЛЬКО ведущий клубов. Действительно удивляет, как хоть сюда попал Кудряшов?...Лунев сссска!!! Лунев - третий! Ахаахах
В очередной раз прошли мимо Беленова. Человек на голову сильнее и стабильнее, хотя бы этого же Лунева. Уфа заняла 6 место, ни одного игрока в 33 нет...Хотя кроме Беленова шикарный сезон провели тот же Стоцкий (не хуже Жиркова) и Живоглядов (не хуже Смольникова, на мой взгляд даже сильнее). Дзюба если бы в Туле был не в аренде из Зеньки, а на контракте, тоже мимо этого списка прошел бы.
Бомжи полностью обо76и сезон и все равно сссска полкоманды ватников почему то в лучших. По каким критериям этот списек составляется не понятно...
Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
сегодня в 14:06
Как посмели ушастого забыть?
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
сегодня в 13:59
А где аргентинские бакланы???
makkie
makkie
сегодня в 13:47
Адекватно!
Забавно, что 23-млн Паредеса нет - деньги на ветер :)
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