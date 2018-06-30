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Промес признался в избиении жены

сегодня, 11:55

Источник информации сообщает, что полузащитник «Спартака» и сборной Голландии Квинси Промес признался в избиении жены во время пребывания на испанском острове Ибица.

В четверг Промес был арестован полицией на Ибице за нападение на жену. Ночь с четверга на пятницу он провел в изоляторе. В пятницу Промес предстал перед судом, на котором признал свою вину. Суд отпустил его из-под стражи. Отмечается, что расследование будет продолжено.

Напомним, что Промес был признан лучшим футболистом России 2017 года.

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Все комментарии
Георгий Додонов
Георгий Додонов
сегодня в 12:14
Ах Антоха Антоха. ТЫ зачем жену избил? Да ещё на Ибице. Приехал бы домой ну и перевоспитал бы её.
Ярангвельгви Йорингель.
Ярангвельгви Йорингель.
сегодня в 12:09
После увольнения из Спартака многое что постыдного расскажет про пупсиков
Faustello
Faustello
сегодня в 12:08
    Сергеевич вернулся 1
    Сергеевич вернулся 1
    сегодня в 12:06
    Бьет значит любит, а если любит значит живет.
    Свобооду Промесу!
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    сегодня в 12:05
    УУУ, ..ка ,довела наверно !!!! ))))))
    Литейный 4
    Литейный 4
    сегодня в 12:04
    Сдают нервы у губошлепа. Его понять можно, когда паспорт отнял Федун и нафиг стал никому не нужен в Европе. Гыгыгы
    MALOVAR
    MALOVAR
    сегодня в 12:02
    Респект
    Пятая точка_Роналды
    Пятая точка_Роналды
    сегодня в 12:00
    Жена сказала что Рональда возьмет ЗМ... за что была и наказана)
    mangoх12
    mangoх12
    сегодня в 12:00
    ахаха подставил Федуна который купил росск. СМИ)) Видать сурово с ним там в камере обошлись)
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    сегодня в 11:59
    у пупсика уже крыша едет от бромонтана
    Zimmer
    Zimmer
    сегодня в 11:56
    Снял грех с души.
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