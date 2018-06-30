Источник информации сообщает, что полузащитник «Спартака» и сборной Голландии Квинси Промес признался в избиении жены во время пребывания на испанском острове Ибица.



В четверг Промес был арестован полицией на Ибице за нападение на жену. Ночь с четверга на пятницу он провел в изоляторе. В пятницу Промес предстал перед судом, на котором признал свою вину. Суд отпустил его из-под стражи. Отмечается, что расследование будет продолжено.



Напомним, что Промес был признан лучшим футболистом России 2017 года.