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Игроки сборной России обратились к болельщикам

сегодня, 12:56
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗавтра в 17:00 Не начался

Игроки сборной России обратились к болельщикам накануне исторического матча 1/8 финала чемпионата мира 2018 против Испании.

«Дорогие друзья, болельщики! Хочу вам сказать огромное спасибо за то, что поддерживали нас на протяжении трёх матчей. Мы чувствовали вашу поддержку. Нас ждёт очень тяжёлый матч с Испанией. Надеемся, вы все придёте на стадион, будете смотреть игру по телевизору. Мы выложимся на 100%. Поддерживайте нас, и мы будет вас радовать!» — сказал Роман Зобнин.

«Ребят, всем большое спасибо за поддержку! Только вместе мы сможем добиться успеха. Ждём от вас большой поддержки. Вместе мы сила!» — заявил Юрий Газинский.

«Всем спасибо за поддержку! Ребят, мы постараемся пройти Испанию и выйти в следующий раунд турнира, чтобы вы гордились нами», — отметил Денис Черышев.

«Дорогие болельщики! Огромное вам спасибо за такую тёплую поддержку. Спасибо, что болеете за нас, поддерживаете. Впереди у нас очень важный матч с Испанией. Будем ждать вас на стадионе. Вместе мы сможем многое», — добавил Илья Кутепов.

Напомним, что сборная России в полном составе тренируется накануне матча с Испанией. 

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Все комментарии
timoha 102
timoha 102
сегодня в 15:30
А я уверен что испанию пройдем!!))Почему то!!!!Удачи нашей сборной!!!!)))
Аденн
Аденн
сегодня в 15:21
а гнилое полено ЗЕНИТовское Смольников тоже обращался или как?
gremaldino
gremaldino
сегодня в 15:16
А,что ожидать то от них ? Ожидания они уже оправдали .Наша сборная -середняк, мирового футбола . Доказать,что они круче , чем середина ,могут только они сами. Я , лично,больше ничего не жду сверхъестественного . Мне все равно ,как они будут играть.Важен конечный результат.
LAISMEN
LAISMEN ответил kolpankolpan
сегодня в 15:04
kolpankolpan:
А мы не болеем, мы здоровы.
НЕУЖЕЛИ ДАЖЕ МУСКУЛ НА ЛИЦЕ НЕ ДЕРНЕТСЯ.......
Физручини
Физручини
сегодня в 15:03
Эээээээ нууу эээээ... Спортсмены такие спортсмены) Кутепов хоть нормально сказал)
Верг
Верг
сегодня в 14:46
Зобнин так то один из лучших, а вот арбузов вылизывает черчесова так что его не меняют на миранчуков, которые играют на его позиции
kolpankolpan
kolpankolpan ответил LAISMEN
сегодня в 14:36
LAISMEN:
МЫ БОЛЕЕМ, А ВЫ ИГРАЙТЕ
А мы не болеем, мы здоровы.
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 14:35
А где приветствия навозпривозящего Акинфеева?
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 14:08
Удачи сборной России .
Знаю где трофей
Знаю где трофей
сегодня в 13:44
Спартачи говорят об 1/8 финала как о ливерпульской пытке.
LAISMEN
LAISMEN
сегодня в 13:33
МЫ БОЛЕЕМ, А ВЫ ИГРАЙТЕ
Ищущий и Понимающий
Ищущий и Понимающий
сегодня в 13:16
Черышев в облаках уже летает смотрю! Главное чтоб самим не забил!
Аксинья
Аксинья
сегодня в 13:10
Для уверенной победы над Испанией достаточно присутствия всего одного болельщика - Государя усея Руси...
Shamil79
Shamil79
сегодня в 13:08
статистика такова что сыграно с Испанией 6 матчей...4 проирали и 2 ничьи...но должен ведь наступить праздник и на нашей улице!!!!!
волгoдoн
волгoдoн
сегодня в 13:07
Даже хорошо,что Уругваю проиграли. Завтра должны биться.
Брулин
Брулин
сегодня в 13:07
Завтра будут за вас болеть все . Не важно проиграете или победите. Главное , что бы играли так , что бы нам краснеть потом не пришлось) С богом парни!)
Брулин
Брулин
сегодня в 13:06
В том что Дзюба будет вгрызаться в газон и отдаст всего себя сомнений нет, характера ему не занимать.
drug01
drug01
сегодня в 13:03
Зачем болтать! Если нет мастерства выше головы не прыгнешь!
волгoдoн
волгoдoн
сегодня в 13:01
Будем болеть. Авось выиграете. Верим!
mangoх12
mangoх12
сегодня в 12:57
Два привозных спартача уже стелят себе соломку..
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