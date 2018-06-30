Игроки сборной России обратились к болельщикам накануне исторического матча 1/8 финала чемпионата мира 2018 против Испании.

«Дорогие друзья, болельщики! Хочу вам сказать огромное спасибо за то, что поддерживали нас на протяжении трёх матчей. Мы чувствовали вашу поддержку. Нас ждёт очень тяжёлый матч с Испанией. Надеемся, вы все придёте на стадион, будете смотреть игру по телевизору. Мы выложимся на 100%. Поддерживайте нас, и мы будет вас радовать!» — сказал Роман Зобнин.

«Ребят, всем большое спасибо за поддержку! Только вместе мы сможем добиться успеха. Ждём от вас большой поддержки. Вместе мы сила!» — заявил Юрий Газинский.

«Всем спасибо за поддержку! Ребят, мы постараемся пройти Испанию и выйти в следующий раунд турнира, чтобы вы гордились нами», — отметил Денис Черышев.

«Дорогие болельщики! Огромное вам спасибо за такую тёплую поддержку. Спасибо, что болеете за нас, поддерживаете. Впереди у нас очень важный матч с Испанией. Будем ждать вас на стадионе. Вместе мы сможем многое», — добавил Илья Кутепов.

Напомним, что сборная России в полном составе тренируется накануне матча с Испанией.