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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
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Чемпионат мира 2018, 1/8 финала1X2
17:00 Матч завершен Логотип ФранцияФранция 4:3 Логотип АргентинаАргентина2.443.23.42
21:00 Идет первый тайм, 16’ Логотип УругвайУругвай 1:0 Логотип ПортугалияПортугалия3.062.912.74

Уругвай - Португалия: стартовые составы

сегодня, 19:59
УругвайЛоготип футбольный клуб Уругвай1 : 0Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияИдет первый тайм

Стали известны стартовые составы команд на матч 1/8 финала чемпионата мира Уругвай - Португалия.

Уругвай: Муслера, Хименес, Годин, Касерес, Бентанкур, Нандес, Торрейра, Весино, Лаксальт, Суарес, Кавани.

Португалия: Патрисиу, Пепе, Геррейру, Фонте, Перейра, Жоау Мариу, Бернарду Силва, Карвалью, Адриен Силва, Роналду, Гедеш.

Отметим, что букмекерская контора «Марафон» дает коэффициент 4.20 на то, что в предстоящей встрече все завершится серией пенальти.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

В другом матче дня Франция обыграла Аргентину (4:3).

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Все комментарии
timoha 102
timoha 102
сегодня в 20:42
Побьеда Уругвая!!!!))))
venоm
venоm
сегодня в 20:15
Глорики барси жаждут проигрыша Рона)))
OLESOCC
OLESOCC
сегодня в 20:12
Пусть победитель определится в честной борьбе.
NGY
NGY
сегодня в 20:08
Совсем еще юнец Гедеш.

Блин как же Рону не хватает в сборной, топового нападающего в партннеры.

С такими детьми в нападении, кашу не сваришь.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 20:00
удачи уругваю))
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