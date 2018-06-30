Уругвай - Португалия: стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч 1/8 финала чемпионата мира Уругвай - Португалия.
Уругвай: Муслера, Хименес, Годин, Касерес, Бентанкур, Нандес, Торрейра, Весино, Лаксальт, Суарес, Кавани.
Португалия: Патрисиу, Пепе, Геррейру, Фонте, Перейра, Жоау Мариу, Бернарду Силва, Карвалью, Адриен Силва, Роналду, Гедеш.
Отметим, что букмекерская контора «Марафон» дает коэффициент 4.20 на то, что в предстоящей встрече все завершится серией пенальти.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
В другом матче дня Франция обыграла Аргентину (4:3).
Блин как же Рону не хватает в сборной, топового нападающего в партннеры.
С такими детьми в нападении, кашу не сваришь.
Блин как же Рону не хватает в сборной, топового нападающего в партннеры.
С такими детьми в нападении, кашу не сваришь.