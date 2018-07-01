Боатенг не собирается завершать карьеру за сборную Германии

Защитник сборной Германии Джером Боатенг признался, что не собирается завершать карьеру в национальной команде после вылета с ЧМ-2018. Напомним, что недавно Германия уступила сборной Южной Кореи (0:2) и покинула чемпионат мира.

«Передо мной не стояло подобного вопроса. Я еще даже не дошел до пика своей формы. Хочу дальше выступать за сборную Германии.



Я бы хотел, чтобы Йоахим Лёв остался с командой. Он дал нам ясные инструкции, все объяснил, а мы просто не смогли воплотить его план в жизнь. Все мы хотим снова быть той сборной Германии, которая побеждает.

Резкая критика Озила неуместна. Он лишь один игрок сборной. За результаты отвечает вся команда».