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Боатенг не собирается завершать карьеру за сборную Германии

сегодня, 14:32

Защитник сборной Германии Джером Боатенг признался, что не собирается завершать карьеру в национальной команде после вылета с ЧМ-2018. Напомним, что недавно Германия уступила сборной Южной Кореи (0:2) и покинула чемпионат мира.

«Передо мной не стояло подобного вопроса. Я еще даже не дошел до пика своей формы. Хочу дальше выступать за сборную Германии. 

Я бы хотел, чтобы Йоахим Лёв остался с командой. Он дал нам ясные инструкции, все объяснил, а мы просто не смогли воплотить его план в жизнь. Все мы хотим снова быть той сборной Германии, которая побеждает.

Резкая критика Озила неуместна. Он лишь один игрок сборной. За результаты отвечает вся команда».

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