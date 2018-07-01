  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Чемпионат мира
  • Казахстан. Премьер-лига
  • США. МЛС
  • Беларусь. Высшая лига
  • Норвегия. Высшая лига
  • Товарищеские матчи. Клубы
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 2:0 Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур---
Чемпионат мира 2018, 1/8 финала1X2
17:00 сегодня Логотип ИспанияИспания -:- Логотип РоссияРоссия1.564.196.08
21:00 сегодня Логотип ХорватияХорватия -:- Логотип ДанияДания1.843.45.31

Черчесов: «Инициативу испанцам отдавать нельзя, а мячом пусть владеют — на здоровье»

сегодня, 16:06
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия17:00 Не начался

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЧМ-2018 против команды Испании.

«Мы готовились по своему плану, все тренировались в общей группе. Поэтому то, что планировали, выполнили. Поддержка болельщиков необходима, а в этой игре тем более. Поэтому рады, что стадион будет заполнен. Что в фан-зоне, что здесь, думаю, поддержка будет обеспечена. 

Мы прекрасно знаем, что контроль мяча у испанцев не просто один из лучших, а лучший в мире. Они владеют мячом, стараются находить огрехи обороны, учитывают особенности соперника. Поэтому, наверное, и сегодня они будут владеть мячом. Инициативу отдавать нельзя, а мячом пусть владеют — на здоровье», — сказал Черчесов в эфире программы «Все на матч».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Кержаков пожелал удачи сборной России в матче с Испанией
Сегодня, 16:13 2
Нигматуллин: «Переживаю и волнуюсь за сборную России, сегодня момент истины»
Сегодня, 14:19 7
Поздняков: «Россия может обыграть Испанию, если проявит волю и характер»
Сегодня, 14:05 5
Смертин обратился к сборной России накануне матча с Испанией
Сегодня, 12:03 9
Карпин: «Я ставлю 60 на 40 в пользу Испании, так как считаю эту команду более сильной»
Сегодня, 11:49 11
Дзюба - о матче с Испанией: «Каждый из нас должен будет умереть на футбольном поле»
Сегодня, 11:37 90
Обсудить
Все комментарии
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил Брулин
сегодня в 16:19
Брулин:
Черчесов не логичен, от слова совсем. Весь мундиаль наигрывал Газинского в опорке,а потом бац - в запас, проваливший прошлый матч Самедов снова в старте, а Черышев,который все матчи тащил и не плохо играл в запас пошел.
Это типа новые идеи.
На самом деле сам дёргается,не знает как лучше.
Дело не в фамилиях,а в настрое.
Посмотрим.
azures
azures ответил Брулин
сегодня в 16:18
Брулин:
Черчесов не логичен, от слова совсем. Весь мундиаль наигрывал Газинского в опорке,а потом бац - в запас, проваливший прошлый матч Самедов снова в старте, а Черышев,который все матчи тащил и не плохо играл в запас пошел.
Он состав опять наигрывает.
Abradva
Abradva
сегодня в 16:15
А кто сказал что инициатива будет у нашей сборной, если ее отдавать нельзя.
Брулин
Брулин
сегодня в 16:11
Черчесов не логичен, от слова совсем. Весь мундиаль наигрывал Газинского в опорке,а потом бац - в запас, проваливший прошлый матч Самедов снова в старте, а Черышев,который все матчи тащил и не плохо играл в запас пошел.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100