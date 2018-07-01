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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 2:0 Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур---
Чемпионат мира 2018, 1/8 финала1X2
17:00 Закончился после серии пенальти Логотип ИспанияИспания 1:1
(3:4 п.)		 Логотип РоссияРоссия1.554.095.88
21:00 Перерыв Логотип ХорватияХорватия 1:1 Логотип ДанияДания1.93.294.58

Коке: «Мы играли против 11 человек в глухой обороне. О какой справедливости речь?»

сегодня, 22:30
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания1 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗакончился после серии пенальти

Полузащитник сборной Испании Коке считает, что его команда заслуживала победить Россию в матче 1/8 финала ЧМ-2018. В итоге россияне одержали победу по серии пенальти, а Коке не забил «одиннадцатиметровый». 

«Мы приехали в Россию с большими надеждами и амбициями. Сборная Испании давно не терпела поражений, сегодня такое случилось, едем домой, что тут говорить. Результат несправедливый, весь матч мы провели на чужой половине поля. О какой справедливости результата может идти речь, если ты большую часть времени проводишь на чужой половине поля и в итоге играешь против 11 человек в глухой обороне, когда сложно найти пространство.

Да, больно на душе, где-то даже разрывает, но жизнь продолжается. Мы сделали все, что в наших силах, бились за свою страну. Да, я упустил свой шанс, моя вина, что не забил пенальти, но это футбол».

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Все комментарии
Michael Korenblioum
Michael Korenblioum ответил Footbolista
сегодня в 22:51
Footbolista:
Коке не переживай, в хоккей было бы гораздо хуже))...
в хоккее у тебя есть канада, шведы,чехи. вот там поупражняйся.
и бальные танцы
и бальные танцы
сегодня в 22:51
Этот бред можно опровергнуть одной фразой.
А именно:
тогда получается,что матчи между командами разного уровня должны всегда заканчиваться ничьей.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
сегодня в 22:51
А то, что Акинфеев отбил пенальти Коке, это тоже несправедливо?
Dinamikk
Dinamikk
сегодня в 22:50
Если бы рамос играл четвертьфинале, Вот это была бы несправедливость
RomM84
RomM84
сегодня в 22:50
Всегда болел за красную фурию и когда днищем были, и когда рвали всех и во всех турнирах и отвечу Коке так - Рауль и Пуйоль такое нытье не одобрили бы! Пока испанцы были не нытиками, а мужчинами они побеждали, пожелаю сборной Испании снова стать мужчинами!!!
supafresh
supafresh
сегодня в 22:49
«Однажды я пришел в бар. Я был с девушкой. Мы общались все ночь, флиртовали, смеялись. Я заплатил за несколько коктейлей для нее.

Около 5 часов утра зашел парень, взял ее под руку и отвел в туалет. Там они занялись любовью, и она уехала с ним.

Но это не имеет значения, потому что большую часть ночи я владел ей»
(с) Сампаоли
Martini1987
Martini1987
сегодня в 22:48
да ещё по матчам группового этапа, кроме игры с португальцами было видно, что игра испашек полное гуано
sir-5
sir-5 ответил cska plus
сегодня в 22:48
cska plus:
Дали по пять раз пробить пенальти, кто вам мешал не ошибиться.
Игорь.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 22:48
Да и Коке, который пенальти не забил, лучше бы пасть свою не раскрывал лишний раз
lexatver
lexatver ответил Dmitriy Q
сегодня в 22:46
Dmitriy Q:
Какая тактика когда все 11 в обороне сидят?
Спецом отдавай мяч и отходи на свою половину! Сопернику и выбора не останется как идти и атаковать позиционно! Если ты не понимаешь таких вещей то извини....
sir-5
sir-5
сегодня в 22:46
Свободны.Вы не забили ни одного гола,что тогда стоит ваше тотальное преимущество??? У вас отличная компашка-ещё чемпион мира,экс-чемпион и один-действующий Европы. Ждём пополнения.
Великолепный
Великолепный
сегодня в 22:46
Коке, давай до свидания!)))
павел2112
павел2112
сегодня в 22:46
Тактически Черчесов переигал Испанию
Ну и нервы у наших железные. А у Испацев колени затреслись и 2 пеналя не забили. Вот и все. Яйца у наших железные. А у Игоря чугунные
Footbolista
Footbolista
сегодня в 22:46
Коке не переживай, в хоккей было бы гораздо хуже))...
mphuZ
mphuZ
сегодня в 22:45
Антифутбол показывали именно испашки, а не наши!
Второй тайм полностью не смотрел, но точно помню, что у них ни одного запоминающегося удара, один ВАТОКАТ! Да что там говорить, посмотрите в протокол: только наши и забивали, если не учитывать серию пенальти)))

Автобусы бывают, и бывают они разными. У кого-то из-за отсутствия класса (как у нас), у кого-то из-за боязни рисковать (как французы против аргентинцев). Но, извините, когда одна команда катает мяч, НЕ ИГРАЕТ САМА и другим не даёт играть - это типичный ватокат и глупо здесь кого-то обвинять.
Теймур Ханов
Теймур Ханов
сегодня в 22:45
Рубин,который так позорно никогда и ни с кем не играл- как называет ваша стая?
Martini1987
Martini1987
сегодня в 22:45
хнык-хнык. будьте мужчинами, продули, примите поражение, а не ищите отмазки
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 22:44
Старая каталонская болезнь.
Процент владения мячом игры не выйгрывает.
Вату катали 120 минут непонятно на что рассчитывая
Dmitriy Q
Dmitriy Q ответил lexatver
сегодня в 22:44
lexatver:
Это ваши проблемы, что не можете изменить тактику по ходу матча! Просто отдали бы мяч России специально и забили 2-3 гола на контратаках.
Какая тактика когда все 11 в обороне сидят?
Faustello
Faustello
сегодня в 22:44
beloff
beloff
сегодня в 22:44
пасоваться в середине поля это преимущество? кроме Иско никто не пытался обострить практически, тики така Барсы нынешнего вида, ни к чему не приве де т, они походу это не поняли. Пас пас, без голов не выиграть
Sem25
Sem25 ответил na
сегодня в 22:44
na:
правильно сказал это что угодно но не футбол
Команды играли по одним правилам. Счет на табло. Да, иногда самый колхозный футбол может победить самый умный. Такое бывает, за это, в том числе, футбол и любят.
lexatver
lexatver
сегодня в 22:44
Это ваши проблемы, что не можете изменить тактику по ходу матча! Просто отдали бы мяч России специально и забили 2-3 гола на контратаках.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 22:43
Правильно, это футбол, в котором вы проиграли...
Project Pandora
Project Pandora
сегодня в 22:43
И это говорит человек из мадридского Атлетико??!! Сборная России не заслужила выхода дальше, но не Коке говорить такие вещи.
cska plus
cska plus
сегодня в 22:43
Дали по пять раз пробить пенальти, кто вам мешал не ошибиться.
рус фан
рус фан
сегодня в 22:42
Коке иди тренируй "на заднем дворе" пенальти, ватокатная команда пролетела по делу, а этот матрасник главный неудачник.
dimagas1
dimagas1 ответил дурман
сегодня в 22:42
дурман:
Ничего, скоро антифутбол будет наказан. Терпеть не могу таких трусливых команд
Если команда слабее то она должна так играть. Иначе 3-5 голов будет в воротах.
kiendjin
kiendjin
сегодня в 22:42
Жаль но Коке Асенсии Иске это все шлак..Иньеста ушел из сборной, Пике тоже.. Фурии больше нет, одни дномадритисты..
-BallonD'or1984-
-BallonD'or1984-
сегодня в 22:42
коке самое главное забыл сказать - у нас глаза "не горели", мы вышли уже уверенные, что дожмём, а футбол такого не прощает, автобус + домашние стены + серия пенальти
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