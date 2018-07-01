Коке: «Мы играли против 11 человек в глухой обороне. О какой справедливости речь?»

Полузащитник сборной Испании Коке считает, что его команда заслуживала победить Россию в матче 1/8 финала ЧМ-2018. В итоге россияне одержали победу по серии пенальти, а Коке не забил «одиннадцатиметровый».

«Мы приехали в Россию с большими надеждами и амбициями. Сборная Испании давно не терпела поражений, сегодня такое случилось, едем домой, что тут говорить. Результат несправедливый, весь матч мы провели на чужой половине поля. О какой справедливости результата может идти речь, если ты большую часть времени проводишь на чужой половине поля и в итоге играешь против 11 человек в глухой обороне, когда сложно найти пространство.

Да, больно на душе, где-то даже разрывает, но жизнь продолжается. Мы сделали все, что в наших силах, бились за свою страну. Да, я упустил свой шанс, моя вина, что не забил пенальти, но это футбол».