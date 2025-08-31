«Ноттингем Форест» – «Вест Хэм»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

1756590521

сегодня, 00:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Ноттингем Форест» – «Вест Хэм», который состоится 31 августа 2025 года.

«Ноттингем Форест»

«Лесники» провели отличный прошлый сезон и в новом чемпионате Англии также смогли набрать четыре очка. Команде скоро играть в еврокубках, где она отсутствовала много лет, но сейчас нужно сосредоточиться на «Вест Хэме» и по возможности добыть еще одну победу для прочности. Тем не менее и ничья не станет большой трагедией, ведь «Ноттингем Форест» сейчас важно подойти к еврокубкам без травм и в полной готовности.

24 августа «Ноттингем Форест» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (0:0), а 17 числа на своем поле одолел «Брентфорд» (3:1).

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» является одной из двух команд, которая еще не набирала очков в новом сезоне АПЛ и очень хочет исправить эту ситуацию. Однако в игре с «Ноттингем Форест» на выезде сделать это будет непросто, ведь соперник за последний год добился очень большого прогресса и является участником еврокубков. Для «молотобойцев» важно хотя бы не проиграть, поэтому даже ничья будет вполне хорошим итогом.

26 августа «Вест Хэм» проиграл в кубке английской лиги «Вулверхэмптону» (2:3), а 22 числа был разгромлен «Челси» в чемпионате (1:5).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Ноттингем Форест» – 1.67

Ничья – 4

Победит «Вест Хэм» – 5.3

Статистика

«Вест Хэм» проиграл пять из десяти последних поединков во всех турнирах

Четыре из шести домашних матчей «лесников» завершились исходом «обе забьют»

«Молотобойцы» проиграли три последних встречи с «Ноттингем Форест»

Прогноз

Поставить на победу «Ноттингем Форест», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.67. На данный момент хозяева выглядят гораздо увереннее и сильнее своего соперника и наверняка смогут набрать в этом матче три очка.