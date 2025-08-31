 
Президента «Барселоны» заметили лежащим на поле «Камп Ноу»

сегодня, 00:50

В социальных сетях появилась фотография президента «Барселоны» Жоана Лапорты, лежащего лицом вверх на центральном круге поля «Камп Ноу».

Рядом с ним были несколько фотографов и сотрудник, отвечающий за соцсети. Предположительно, произошедшее может быть частью кампании по информированию о возвращении клуба на домашний стадион после реконструкции.

ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:03, ред.
Мужик по настоящему любит свой клуб, свою работу, свой город. Наши же пустышки и ворьё, которое временно пребывает на свободе, так никогда не поступают...
SpaM-10
SpaM-10
сегодня в 10:13, ред.
Трава хорошая. Почему бы и не полежать.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 08:09
Тараканы — это очень древняя группа насекомых, которые появились на Земле задолго до мамонтов.
Мамонты вымерли, а тараканы нет!!!
Тараканы приспосабливаются ко всему.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 08:08
А если просто полежать захотел?
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 07:49
А человек знает как от жизни удовольствие получать
112910415
112910415
сегодня в 07:48
Креатив разный бывает...
x7h5cuwvfjc4
x7h5cuwvfjc4
сегодня в 07:48
Может уже просто к земле тянет...
jRest
jRest
сегодня в 07:21
Есть один вариант победить клонов. Когда-то я сам им воспользовался, устав от обилия залайканных клонов в топах.

П. С. Тараканов тоже много, но дихлофос сильнее.
ny9ptdk4b98a
ny9ptdk4b98a
сегодня в 06:53
На что только не пойдут футбольные деятели.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 06:51
Всем привет!!!
К подтверждению моих вчерашних слов, вчера же зашла ставка с коэффициентом 20 и игроки, которых было 6 словили по 40 тысяч.
Кто то ещё думает, что с изменениями клоны потерпели сокрушительное поражение?
Не питайте излишние иллюзии, клонов не победить, что бы вы там не предлагали!
jRest
jRest
сегодня в 05:46
Лучше лежать на поле, чем висеть на столбе.
ABir
ABir
сегодня в 03:54
Имеет полное право на своем стадионе
jRest
jRest ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 02:44, ред.
Мы знакомы, Саркис, по группе Анатолия, в которой я был под ником "Qatar Airways", меня Юра зовут. 🙂
Боюсь высоты, поэтому сменил восточные авиалинии на более приземлённый никнейм, да и постарел, теперь больше к отдыху тянет. 😁
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:59
Ну "прибухнул" мужик - бывает...)
Гость
