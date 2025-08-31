Президента «Барселоны» заметили лежащим на поле «Камп Ноу»

1756590608

сегодня, 00:50

В социальных сетях появилась фотография президента «Барселоны» , лежащего лицом вверх на центральном круге поля «Камп Ноу».

Рядом с ним были несколько фотографов и сотрудник, отвечающий за соцсети. Предположительно, произошедшее может быть частью кампании по информированию о возвращении клуба на домашний стадион после реконструкции.