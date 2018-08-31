«Милан» - «Рома»: стартовые составы

вчера, 21:04

Стали известны стартовые составы «Милана» и «Ромы» на матч 3-го тура чемпионата Италии.

«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Мусаккьо, Родригес, Романьоли, Билья, Бонавентура, Кессье, Чалханоглу, Игуаин, Сусо.

«Рома»: Ульсен, Коларов, Манолас, Маркано, Фасио, Де Росси, Карсдорп, Н’Зонзи, Пасторе, Джеко, Шик.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка. Отметим, что букмекеры не очень верят в то, что сегодняшний поединок будет малорезультативным. Так, контора «Леон» дает коэффициент 2.29 на то, что тотал в матче будет меньше 2.5.

В прошлом туре «Рома» сыграла вничью с «Аталантой».