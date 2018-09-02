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Мостовой: «Черчесов всегда был профессионалом до мозга костей»

сегодня, 08:19

Главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову сегодня исполнилось 55 лет. Его бывший партнер по «Спартаку» Александр Мостовой вспомнил о профессиональных качествах Черчесова.

Мне доводилось жить с Черчесовым в одном номере на базе «Спартака» в Тарасовке. Он всегда был серьезным и отличался пунктуальностью, особенно это проявлялось во время тренировочного процесса. Если тренировка была назначена на 15:15, то ровно в это время он был на тренировке. Или, например, если выход из номера был назначен на 10 утра, то в 9:55 он уже сидит в форме, подгоняет тебя. А ты сам думаешь, как бы еще лишнюю минутку поваляться в кровати. 

Он всегда был профессионалом до мозга костей, выкладывался на тренировках по максимуму, всегда был серьезен. И если Ринат Дасаев был заводилой, то Черчесов был его противоположностью. 

На днях Черчесов огласил обновленный состав национальной команды на ближайшие матчи. 

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autochthon
autochthon
сегодня в 10:38
Лучше расскажи как он с видео кассетами (на которых его игра) где надо и не надо всем показывал... Очень «скромный» осетинский пирог.
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 09:44
Если бы в одном номере жили Дзю и Кока ,то один был бы активным заводилой а другой противоположностью ))
mangox13
mangox13
сегодня в 09:29
подлизнул так подлизнул , Мост большой спец в этом
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 08:38
Мостовой: "Черчесов всегда был профессионалом до мозга костей"(с) В костях у него, может, мозга и полно... весь из черепной коробки переместился.
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