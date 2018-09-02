Мостовой: «Черчесов всегда был профессионалом до мозга костей»

Главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову сегодня исполнилось 55 лет. Его бывший партнер по «Спартаку» Александр Мостовой вспомнил о профессиональных качествах Черчесова.

Мне доводилось жить с Черчесовым в одном номере на базе «Спартака» в Тарасовке. Он всегда был серьезным и отличался пунктуальностью, особенно это проявлялось во время тренировочного процесса. Если тренировка была назначена на 15:15, то ровно в это время он был на тренировке. Или, например, если выход из номера был назначен на 10 утра, то в 9:55 он уже сидит в форме, подгоняет тебя. А ты сам думаешь, как бы еще лишнюю минутку поваляться в кровати.

Он всегда был профессионалом до мозга костей, выкладывался на тренировках по максимуму, всегда был серьезен. И если Ринат Дасаев был заводилой, то Черчесов был его противоположностью.