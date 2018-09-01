Семин: «„Локомотиву“ не хватало последнего паса»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал поражение от «Краснодара» в матче 6-го тура РПЛ .

Моменты были. Был хороший футбол. Не хватало последнего паса. Во втором тайме «Краснодар» выглядел лучше, создал больше моментов. Игра шла до гола. Этот гол за счет большей агрессивности и давления заслужил «Краснодар». Второй гол случился из-за нашей ошибки. Но «Краснодар» хорошо прессингует и заставляет ошибаться.

Нужно работать дальше. Перед началом чемпионата многие игроки были в разной форме, кто-то присоединился к нам совсем недавно. Начинается перерыв на матчи сборных. У нас будет время, чтобы подвести футболистов к единой форме.