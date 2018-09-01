Бабаев объяснил, почему Шимански не перешел в ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев объяснил, почему клубу не удалось оформить трансфер полузащитника «Легии» Себастьяна Шимански.

Не сказал бы, что переговоры были тяжелыми, просто не хватило времени и финансовые аспекты вышли на первый план.