Куртуа: «Навас пожелал мне удачи перед дебютным матчем»

Бельгийский кипер Тибо Куртуа дебютировал в составе «Реала» в матче 3-го тура Ла Лиги против «Леганеса». Вратарь пропустил гол с пенальти, и все же «сливочные» одержали разгромную победу со счетом 4:1. После встречи Куртуа поделился впечатлениями.

Тренер за день до матча мне сообщил, что я буду играть. Конечно, я был очень рад.

Навас пожелал мне большой удачи. Мы с ним хорошо ладим. Иногда люди любят выискивать проблемы, но мы просто оба конкурируем. Это на пользу команде, есть ведь еще и Кико Касилья. Мы втроем - отличные голкиперы.

Сперва нужно акклиматизироваться в новом коллективе. Тренировки прошли хорошо, но матчи - это совсем другое дело. Когда с опозданием присоединяешься к команде, старт дается тяжело, но я чувствую себя очень хорошо.

Останусь ли я в стартовом составе? Лопетеги ничего не говорил. Нам просто нужно работать на каждой тренировке.