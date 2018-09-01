Бенитес: «Доволен, что мы сумели забить „Манчестер Сити“»

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» в матче 4-го тура АПЛ .

Я думаю, все знают, насколько хорош «Манчестер Сити». Я доволен, что мы сумели забить гол в сегодняшнем матче и долго оставались в игре. Это позитивные моменты для нас. Обидно, что проиграли, будем бороться в других играх. Я горжусь своими игроками.