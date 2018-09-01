Бенитес: «Доволен, что мы сумели забить „Манчестер Сити“»

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» в матче 4-го тура АПЛ.
Я думаю, все знают, насколько хорош «Манчестер Сити». Я доволен, что мы сумели забить гол в сегодняшнем матче и долго оставались в игре. Это позитивные моменты для нас. Обидно, что проиграли, будем бороться в других играх. Я горжусь своими игроками.
После этих слов еще больше зауважал его. Вот не понимаю, чем португальский нытик лучше Рафаэля?
После этих слов еще больше зауважал его. Вот не понимаю, чем португальский нытик лучше Рафаэля?