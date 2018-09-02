«Валенсия» не смогла обыграть «Леванте». Черышев забил гол

В 3-м туре Ла Лиги «Леванте» сыграл вничью с «Валенсией». Один из голов забил вернувшийся в ряды «летучих мышей» Денис Черышев.
Валенсия, стадион «Сьютат де Валенсия»
«Леванте» – «Валенсия» – 2:2 (2:1)
Голы: Марти 13, Марти 33 - Черышев 16, Парехо 51 (пенальти)
«Леванте»: Ойер, Чема, Постиго (Робер 46), Гарсия, Коке, Кампанья, Прчич (Хасон 65), Бардхи, Моралес, Марти, Боатенг (Двамена 69)
Главный тренер: Лопес Пако.
«Валенсия»: Нето, Диахаби, Паулиста, Гайя, Пиччини, Васс, Парехо, Черышев (Ферран Торрес 70), Солер (Мина 82), Гамейро (Батшуайи 68), Родриго
Главный тренер: Марселино.
Предупреждения: Коке 45, Чема 48, Коке 76, Торрес 90+3, Моралес 90+4
Удаление: Коке 76
Дела у Валенсии слвсем плохи
Дела у Валенсии слвсем плохи
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https://www.youtube.com/watch?v=Zvx0GHuyD9I
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Валенсия летела 2-0, может правильнее было написать допустим «вырвала ничью»?
Валенсия летела 2-0, может правильнее было написать допустим «вырвала ничью»?