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18:00 55’ Логотип футбольный клуб БернлиБернли 0:2 Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед - - -
18:00 56’ Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд 0:1 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 2 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг 1:1 Логотип футбольный клуб Фортуна (Дюссельдорф)Фортуна - - -
19:00 12’ Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 0:0 Логотип футбольный клуб Герта (Берлин)Герта - - -
Испания. Примера 2018/2019, 3 тур 1 X 2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте 2:2 Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб УэскаУэска - - -
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Италия. Серия А 2018/2019, 3 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб ФрозинонеФрозиноне - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи - - -
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 6 тур 1 X 2
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16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 2:0 Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург - - -
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Франция. Лига 1 2018/2019, 4 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсель - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
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«Валенсия» не смогла обыграть «Леванте». Черышев забил гол

сегодня, 14:54
ЛевантеЛоготип футбольный клуб Леванте (Валенсия)2 : 2Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

В 3-м туре Ла Лиги «Леванте» сыграл вничью с «Валенсией». Один из голов забил вернувшийся в ряды «летучих мышей» Денис Черышев.

Валенсия, стадион «Сьютат де Валенсия»

«Леванте» – «Валенсия» – 2:2 (2:1)
Голы: Марти 13, Марти 33 - Черышев 16, Парехо 51 (пенальти)

«Леванте»: Ойер, Чема, Постиго (Робер 46), Гарсия, Коке, Кампанья, Прчич (Хасон 65), Бардхи, Моралес, Марти, Боатенг (Двамена 69)
Главный тренер: Лопес Пако.

«Валенсия»: Нето, Диахаби, Паулиста, Гайя, Пиччини, Васс, Парехо, Черышев (Ферран Торрес 70), Солер (Мина 82), Гамейро (Батшуайи 68), Родриго
Главный тренер: Марселино.

Предупреждения: Коке 45, Чема 48, Коке 76, Торрес 90+3, Моралес 90+4

Удаление: Коке 76

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Все комментарии
feris1
feris1
сегодня в 17:56
Черышева с почином!
Mur Myaoo
Mur Myaoo
сегодня в 16:53
valt134:
Жив Курилка!!!
Почти
mangoх12
mangoх12
сегодня в 16:53
красиво забил
3ton
3ton
сегодня в 16:44
Марселино главный кандидат на выход .
Дела у Валенсии слвсем плохи
Karkaz
Karkaz
сегодня в 16:26
Так Себе Аналитик:
Батшуайи в прошлом сезоне за "Дортмунд" колотил, а тут пока что-то слабо)) Молодец, Денис)
В Боруссии играл 90 минут, а не 20
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 16:17
ROLENTO:
Черышев русский Месси
не, подставил голову под мяч - русский Роналду
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 15:51
Лихорадит летучих мышей на старте нового сезона! Но если с Атлетико Мадрид все было понятно, то Леванте они вполне могли обыгрывать. Искренне рад за Черышева) С голевым почином, Денис!
Bayern Best
Bayern Best
сегодня в 15:42
Дурацкий пендаль привез игрок колготок.
valt134
valt134
сегодня в 15:41
Жив Курилка!!!
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
сегодня в 15:29
Валюха пока не впечатляет
Хороший Малый
Хороший Малый
сегодня в 15:28
Первый гол Черышева .
Сорри за качество
Dark MU
Dark MU
сегодня в 15:20
Lionel Messi-10:
Ну что за заголовок ? Валенсия летела 2-0, может правильнее было написать допустим «вырвала ничью»?
2-1 так-то летела
нечитайло
нечитайло
сегодня в 15:18
классная игра была
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 15:18
Ну что за заголовок ?
Валенсия летела 2-0, может правильнее было написать допустим «вырвала ничью»?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 15:16
Молодцом Денис! Так держать.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 15:10
Это Хто?)
ROLENTO
ROLENTO
сегодня в 15:01
Черышев русский Месси
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 14:58
Батшуайи в прошлом сезоне за "Дортмунд" колотил, а тут пока что-то слабо)) Молодец, Денис)
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