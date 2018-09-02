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«Оренбург» уступил московскому «Динамо»

сегодня, 18:24
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Московское «Динамо» обыграло «Оренбург» в матче 6-го тура чемпионата России.

Химки, стадион «Арена-Химки»

«Динамо» - «Оренбург» 2:0 (0:0)
Голы: Марков 63, Луценко 90+4

«Динамо»: Шунин, Хольмен, Рыков, Шунич, Рауш, Тетте, Соу (Марков 56), Черных (Мигел Кардосу 90), Панченко, Жоаозиньо (Соснин 90+2), Луценко
Главный тренер: Хохлов Дмитрий.

«Оренбург»: Фролов, Бегич, Сиваков (Деспотович 69), Ойеволе (Андреев 46), Сутормин, Афонин, Мишкич, Попович, Терехов, Бреев (Чуканов 43), Козлов
Главный тренер: Федотов Владимир В..

Предупреждения: Черных 34, Рауш 36, Соу 38, Бегич 55, Сутормин 75, Андреев 80

Судья: Лапочкин Сергей.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Ранее «Енисей» сыграл вничью с тульским «Арсеналом».

 

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Все комментарии
Альфи
Альфи
сегодня в 19:12
Динамо с победой! Вулфи персонально.
mangoх12
mangoх12
сегодня в 19:10
трудовая победа
ermak6848
ermak6848
сегодня в 19:01
Рад за земляков московское " ДИНАМО ".
С Победой!!!
Gotlib
Gotlib
сегодня в 18:57
Всех болельщиков Динамо с победой! Молодец,Хохол! Порадовал победой!
Алексей Филин
Алексей Филин
сегодня в 18:55
Достойная игра,заслуженная победа.
ndedov
ndedov
сегодня в 18:50
Очень жаль конечно, что проиграли, но надо двигаться дальше.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 18:49
KLUNIO-INTER:
Менты выиграли, неудивительно, они еще крепостных посадили в бутылку
А ты опять зелёнки напился?
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 18:48
Bekelman55:
да сегодня даже рауш какой-то вменяемый был
Точно!!!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 18:42
Я был уверен в победе Динамо не подвели
ДСА
ДСА
сегодня в 18:41
Приятно видеть конкурентоспособные клуб.
KLUNIO-INTER
KLUNIO-INTER
сегодня в 18:40
Менты выиграли, неудивительно, они еще крепостных посадили в бутылку
Gilad_5141
Gilad_5141
сегодня в 18:39
C победой! Игра наших не всегда была ровной тактически, но приятно видеть, что игроки не зацикливаются на ошибках и продолжают играть. Даже несмотря на эти ошибки, игра Динамо понравилась. Достойный результат против достойного соперника.
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 18:39
Фролов вернулся на Арена-Химки и получил в итоге двушку) Нападающие Динамо в этом матче сыграли так, как и следует. С заслуженной и уверенной победой, бело-голубые!
cska.78
cska.78
сегодня в 18:39
Динамиков с победой!
Георгий Додонов
Георгий Додонов
сегодня в 18:37
С победой.
Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 18:37
Napoleon Bonapart:
Всех с побеДой!!!!! Неплохо играем на контратаках и совсем плохо позиционно. Понравился новичёк Кардосу! Панч набирает форму! Жо вливается! Однако, по-прежнему много вопросов..... Вобщем, всех с победой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
да сегодня даже рауш какой-то вменяемый был
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:36
Оренбург хоть и проиграл, но пока чувствует себя достаточно уверенно! Хапнули на старте очечков и теперь спокойно могут упираться в домашних матчах, а на выезде как пойдет. Сегодня не пошло, хотя моменты то были хорошие!!!
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 18:32
Dinamo:
Мне показалось мяч зашёл бы в дальнюю девять, если бы не нос Андреева :)
Мне тоже, так показалось!!!
злой болельщик
злой болельщик
сегодня в 18:30
Счёт не по игре, должен был быть разгром газовика.
Dinamo
Dinamo
сегодня в 18:30
Bekelman55:
жаль новичок наш не забил. Гол был бы крутым
Мне показалось мяч зашёл бы в дальнюю девять, если бы не нос Андреева :)
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 18:30
Всех с побеДой!!!!! Неплохо играем на контратаках и совсем плохо позиционно. Понравился новичёк Кардосу! Панч набирает форму! Жо вливается! Однако, по-прежнему много вопросов..... Вобщем, всех с победой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Брулин
Брулин
сегодня в 18:29
Молодцы Динамо. С победой.Хорошая честная победа и нужные очки.
Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 18:29
Dinamo:
C хорошей побеДой всех сораДников! Могли накидать значительно больше.
жаль новичок наш не забил. Гол был бы крутым
Polilux
Polilux
сегодня в 18:28
Победа и силой и волей и умением!!! Очень понравился Кордозу. Вся команда сегодня была одной семьёй!!!
Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 18:28
Предыдущие матчи Оренбурга не смотрел ( целиком по крайней мере), но сегодня эта команда вообще ничего не показала.
Весь второй тайм владели преимуществом динамовцы. Победа заслуженная
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 18:28
Молодцы динамики!
Поздравляю!.
FILL3286
FILL3286
сегодня в 18:27
балласт
с победой динамо
Dinamo
Dinamo
сегодня в 18:27
C хорошей побеДой всех сораДников!

Могли накидать значительно больше.
EvgenyS
EvgenyS
сегодня в 18:27
Динамки молодцы! С победой!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:25
Динамо с победой!!!
Вполне заслуженная победа!!!
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