«Оренбург» уступил московскому «Динамо»

Московское «Динамо» обыграло «Оренбург» в матче 6-го тура чемпионата России.
Химки, стадион «Арена-Химки»
«Динамо» - «Оренбург» 2:0 (0:0)
Голы: Марков 63, Луценко 90+4
«Динамо»: Шунин, Хольмен, Рыков, Шунич, Рауш, Тетте, Соу (Марков 56), Черных (Мигел Кардосу 90), Панченко, Жоаозиньо (Соснин 90+2), Луценко
Главный тренер: Хохлов Дмитрий.
«Оренбург»: Фролов, Бегич, Сиваков (Деспотович 69), Ойеволе (Андреев 46), Сутормин, Афонин, Мишкич, Попович, Терехов, Бреев (Чуканов 43), Козлов
Главный тренер: Федотов Владимир В..
Предупреждения: Черных 34, Рауш 36, Соу 38, Бегич 55, Сутормин 75, Андреев 80
Судья: Лапочкин Сергей.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Ранее «Енисей» сыграл вничью с тульским «Арсеналом».
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