«Селтик» с минимальным счетом переиграл «Рейнджерс»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Англия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Австрия. Бундеслига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Япония. J-Лига 1
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб КардиффКардифф 2:3 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал - - -
18:00 54’ Логотип футбольный клуб БернлиБернли 0:2 Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед - - -
18:00 55’ Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд 0:1 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 2 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг 1:1 Логотип футбольный клуб Фортуна (Дюссельдорф)Фортуна - - -
19:00 11’ Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 0:0 Логотип футбольный клуб Герта (Берлин)Герта - - -
Испания. Примера 2018/2019, 3 тур 1 X 2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте 2:2 Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб УэскаУэска - - -
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 3 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб ФрозинонеФрозиноне - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи - - -
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 6 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 0:0 Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 2:0 Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург - - -
19:00 Идет первый тайм, 8’ Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 0:0 Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат -:- Логотип футбольный клуб УфаУфа - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 4 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсель - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик 1:0 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс - - -
ГлавнаяНовости

«Селтик» с минимальным счетом переиграл «Рейнджерс»

сегодня, 15:53
СелтикЛоготип футбольный клуб Селтик (Глазго)1 : 0Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)РейнджерсМатч завершен

В матче 4-го тура шотландского чемпионата «Селтик» с минимальным счетом переиграл «Рейнджерс».

Глазго, стадион «Селтик Парк»

«Селтик» – «Рейнджерс» – 1:0 (0:0)
Гол: Нтчам 62

«Селтик»: Гордон, Люстиг, Бойата, Аэр, Тирни Киран, Браун, Нтчам, Форрест (Синклейр 90+2), Рогич (Кристи 77), МакГрегор, Эдуар (Гриффитс 67).
Главный тренер: Роджерс Брендан.

«Рейнджерс»: МакГрегор, Тавернье, Катич, Голдсон, Баришич, Джек (Миддлетон 81), Эжариа, Лафферти, Эрфилд, Кент (Кандеяш 87), Морелос Авилес.
Главный тренер: Джеррард Стивен.

Предупреждения: Браун 10, Баришич 29, Эдуар 37, Морелос Авилес 70, Голдсон 85.

Судья: Коллам Уильям.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

Напомним, что недавно «Рейнджерс» переиграл «Уфу» и обеспечил себе участие в групповом этапе Лиги Европы. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Оренбург» уступил московскому «Динамо»
Сегодня, 18:24 31
«Арсенал» минимально обыграл «Кардифф»
Сегодня, 17:23 23
«Енисей» и «Арсенал» голов не забивали
Сегодня, 15:55 19
«Валенсия» не смогла обыграть «Леванте». Черышев забил гол
Сегодня, 14:54 19
«Реал» разгромил «Леганес»
Вчера, 23:38 97
«Ювентус» одержал победу над «Пармой»
Вчера, 23:23 96
Обсудить
Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 17:46
Рейнджерс нулевая команда. Джерард физрук!
Одно слово румын
Одно слово румын
сегодня в 16:36
Скоро Джеррард выиграет дерби
andrefino13
andrefino13
сегодня в 16:27
Пока проигрывают, скоро будут не разгромно побеждать...
andrefino13
andrefino13
сегодня в 16:25
Великая команда, реально народная,бренд на века во всём мире, глупо сомневаться, что Рейнджерс вернётся, тем более в реальном мире, где правят деньги, это как адидас в одежде, главное уметь пользоваться.)))
Karkaz
Karkaz
сегодня в 16:08
С Джерардом рейнджеры хоть не разгромно проигрывают
ст_прапорщик
ст_прапорщик
сегодня в 16:06
Могли напихать полную авоську, но и так нормально!
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 15:58
Так это Селтик! Спартак ничего не сможет противопоставить Рейнджерз в Лиге Европы, скорее всего)
Limp Bizkit
Limp Bizkit
сегодня в 15:58
На тренерских мостиках встретились Роджерс и Джеррард)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100