В матче 4-го тура шотландского чемпионата «Селтик» с минимальным счетом переиграл «Рейнджерс».
Глазго, стадион «Селтик Парк»
«Селтик» – «Рейнджерс» – 1:0 (0:0)
Гол: Нтчам 62
«Селтик»: Гордон, Люстиг, Бойата, Аэр, Тирни Киран, Браун, Нтчам, Форрест (Синклейр 90+2), Рогич (Кристи 77), МакГрегор, Эдуар (Гриффитс 67).
Главный тренер: Роджерс Брендан.
«Рейнджерс»: МакГрегор, Тавернье, Катич, Голдсон, Баришич, Джек (Миддлетон 81), Эжариа, Лафферти, Эрфилд, Кент (Кандеяш 87), Морелос Авилес.
Главный тренер: Джеррард Стивен.
Предупреждения: Браун 10, Баришич 29, Эдуар 37, Морелос Авилес 70, Голдсон 85.
Судья: Коллам Уильям.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.
Напомним, что недавно «Рейнджерс» переиграл «Уфу» и обеспечил себе участие в групповом этапе Лиги Европы.