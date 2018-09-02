«Арсенал» минимально обыграл «Кардифф»

Лондонский «Арсенал» обыграл «Кардифф» в матче 4-го тура чемпионата Англии.
Кардифф, стадион «Кардифф Сити»
«Кардифф» - «Арсенал» 2:3 (1:1)
Голы: Камараса 45+2, Уорд 70 - Мустафи 11, Обамеянг 62, Ляказетт 81
«Кардифф»: Этеридж, Беннетт, Моррисон, Экюэль-Манга, Бамба, Артер, Роллс, Рид, Камараса (Мэдин 89), Уорд (Зохоре 84), Хойлетт
Главный тренер: Уорнок Нил.
«Арсенал»: Чех, Бельерин, Папастатопулос, Начо Монреаль, Мустафи, Рэмзи, Озил (Уэлбек 84), Гендузи (Лукас Торрейра 70), Джака, Ляказетт, Обамеянг (Мхитарян 89)
Главный тренер: Эмери Унаи.
Предупреждения: Начо Монреаль 25, Бельерин 51, Гендузи 58, Джака 66, Хойлетт 71, Камараса 77, Артер 90+3
Судья: Тэйлор Энтони.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
В другом матче тура «Ливерпуль» обыграл «Лестер».
Я не вижу прогресса никакого. Все плохо) Спасибо Сашку за пушку) Джака кусок, и это не лечится.
Я не вижу прогресса никакого. Все плохо) Спасибо Сашку за пушку) Джака кусок, и это не лечится.