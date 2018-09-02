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«Арсенал» минимально обыграл «Кардифф»

сегодня, 17:23
КардиффЛоготип футбольный клуб Кардифф2 : 3Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Лондонский «Арсенал» обыграл «Кардифф» в матче 4-го тура чемпионата Англии.

Кардифф, стадион «Кардифф Сити»

«Кардифф» - «Арсенал» 2:3 (1:1)
Голы: Камараса 45+2, Уорд 70 - Мустафи 11, Обамеянг 62, Ляказетт 81

«Кардифф»: Этеридж, Беннетт, Моррисон, Экюэль-Манга, Бамба, Артер, Роллс, Рид, Камараса (Мэдин 89), Уорд (Зохоре 84), Хойлетт
Главный тренер: Уорнок Нил.

«Арсенал»: Чех, Бельерин, Папастатопулос, Начо Монреаль, Мустафи, Рэмзи, Озил (Уэлбек 84), Гендузи (Лукас Торрейра 70), Джака, Ляказетт, Обамеянг (Мхитарян 89)
Главный тренер: Эмери Унаи.

Предупреждения: Начо Монреаль 25, Бельерин 51, Гендузи 58, Джака 66, Хойлетт 71, Камараса 77, Артер 90+3

Судья: Тэйлор Энтони.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

В другом матче тура «Ливерпуль» обыграл «Лестер»

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Все комментарии
marvel777
marvel777
сегодня в 18:51
iBragim2102:
Этот Арсенал хуже "Венгеровского"
ну так Эмери и не 20+ лет в клубе а несколько месяцев
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:42
Трудно даются Арсенале победу.
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 18:07
Спасибо обоим клубам за настоящий и бескомпромиссный британский футбол! Кардифф еще у всех фаворитов сезона в АПЛ попьет кровушки. В итоге канониры обошлись без очковых потерь) С очередной победой, пушкари!
aNOOBis
aNOOBis
сегодня в 18:02
dzvinka:
жалко баранов... да жалко людей, которые будут ездить по этим дорогам, хотя людей я жалеть не люблю.
Ну, это я под впечатлением от выступления Винни :-)
Zidane.5
Zidane.5
сегодня в 17:59
Как только у Арсенала в календаре пойдут нормальные соперники все пушкари завоют о Венгере.)))))
dzvinka
dzvinka
сегодня в 17:55
я как бы был уверен что пушкари тут победят, но чтобы так... ожидал чутка большего от них. Должны прибавлять. Джаку выкинуть в урну у стадиона.
рад за Саню!
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 17:55
С победой Arsenal .
Коталонец
Коталонец
сегодня в 17:53
я не пойму, почему глоры арсенала оскорбляют джаку и эмери? джака явно был лучшим на поле, через него строилась вся игра, совершил много отборов и перехватов и сделал 17 передач под удары. один из лучших опорников апл. команда прибавляет от матча к матчу. странные люди
dzvinka
dzvinka
сегодня в 17:53
aNOOBis:
Прям, Джаке не место в футболе! Пусть с Озилом баранов стрижет или дороги строит раз играть в мяч не любит
жалко баранов... да жалко людей, которые будут ездить по этим дорогам, хотя людей я жалеть не люблю.
вхсо 111
вхсо 111
сегодня в 17:52
С такой игрой Арсенала походу валидола нужно впрок запасаться, сезон впереди.)
С победой Арсенал!
dzvinka
dzvinka
сегодня в 17:52
ст_прапорщик:
Весело! У вулвичей в аптечках явно поубавилось валидола)) Ждём великий и ужасный Бернли!
что да, то да, я прям весь в предвкушении))
mangoх12
mangoх12
сегодня в 17:47
Арсенал превратился в середняк
iBragim2102
iBragim2102
сегодня в 17:36
Этот Арсенал хуже "Венгеровского"
starche
starche
сегодня в 17:32
Как хорош футбол АПЛ, 95 минут отчаянной борьбы практически в каждом матче!
Vizor
Vizor
сегодня в 17:30
Выпуская Джаку вместо Торейры, Эмери вызывает немалое беспокойство за свою адекватность и вменяемость... Что такого Джака делает на тренировках, чтоб его после таких косяков выпускать?..Даже боюсь представить)
Artuom
Artuom
сегодня в 17:28
Прогнозируемо слабая игра...
ст_прапорщик
ст_прапорщик
сегодня в 17:27
Весело! У вулвичей в аптечках явно поубавилось валидола)) Ждём великий и ужасный Бернли!
starche
starche
сегодня в 17:27
С победой пушкари! Мы в вас верим!
EvgenyS
EvgenyS
сегодня в 17:25
Так Себе Аналитик:
Это худший матч в сезоне, играли с командой, которая за 4 матча забила один гол команде Чемпионшипа. И она нам два на изи закатала. Я не вижу прогресса никакого. Все плохо) Спасибо Сашку за пушку) Джака кусок, и это не лечится.
Дайте Эмери поработать.
aNOOBis
aNOOBis
сегодня в 17:25
Прям, Джаке не место в футболе!
Пусть с Озилом баранов стрижет или дороги строит раз играть в мяч не любит
Viduka
Viduka
сегодня в 17:25
Хороший матч. С обороной у Арсенала совсем беда.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 17:24
Это худший матч в сезоне, играли с командой, которая за 4 матча забила один гол команде Чемпионшипа. И она нам два на изи закатала.

Я не вижу прогресса никакого. Все плохо) Спасибо Сашку за пушку) Джака кусок, и это не лечится.
cska.78
cska.78
сегодня в 17:24
Арсенал с победой!
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