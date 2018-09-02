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«Енисей» и «Арсенал» голов не забивали

сегодня, 15:55
ЕнисейЛоготип футбольный клуб Енисей (Красноярск)0 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

В поединке 6-го тура РПЛ «Енисей» сыграл вничью с тульским «Арсеналом».

Тюмень, стадион «Геолог»

«Енисей» – «Арсенал» – 0:0

«Енисей»: Юрченко, Кичин, Грицаенко, Дугалич, Ятченко, Зотов, Огуде, Торбинский, Обрадович (Саркисов 31), Комолов (Гавазай 73), Костюков
Главный тренер: Аленичев Дмитрий.

«Арсенал»: Нигматуллин, Хагуш, Денисов, Беляев, Альварес, Берхамов (Кадири 81), Костадинов, Бакаев (Лесовой 59), Горбатенко, Ткачев (Мирзов 74), Джорджевич
Главный тренер: Кононов Олег.

Предупреждения: Костадинов 65, Денисов 69, Огуде 77

Судья: Иванов Сергей.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

Ранее в том же туре «Краснодар» обыграл «Локомотив».

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Все комментарии
йинегве
йинегве
сегодня в 17:27
На лайфрезальте в текстрвой трансляции,когда происходит опасный момент,ставят "!" красного цвета. В этом матче не было ни одного "!" !!!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 17:15
Что могли, то и показали.). Не их вина если в футбол играть не могут).
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 17:14
Матч вообще ни о чем! Не смотрел его и не жалею)
tuman960
tuman960
сегодня в 17:01
неинтересное сообщение-два никаких клуба бодаются друг с другом и флаг им в руки-причём тут футбол!!!!
Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 16:57
Мирзова с дебютом
Bayern Best
Bayern Best
сегодня в 16:52
Таким макаром,бук конторы обеднеют.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 16:41
Вот вечером красивый матч сегодня будет!
Evilhuman
Evilhuman
сегодня в 16:30
Ужасный матч, понятно что никто не хотел умирать,но это не футбол
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:18
Ожидаемо!!! Никто не хочет в пердив!!!
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 16:14
Счет по игре пердивных команд.
Миллер Алексей
Миллер Алексей
сегодня в 16:12
Игра была равна.
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 16:12
Пишите дальше про 'догорняки' 'нелюбители Спартака' .
Если бы Енисей взяв три очка у КС отдал бв их Арсеналу , а в седьмом туре КС взяли их у Арсенала .... я бы понял ....
А так ... в Кащенко ... на обследования ,,, плиз .....
:-):-):-):-):-):-):-(
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 16:03
По три каждый у себя набрать ума не хватило наверно.)))
andre_can
andre_can
сегодня в 16:01
так старались, так старались, что неловко обос.....
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 16:00
:-):-):-):-)
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 16:00
EAGuar As:
И не нужно писать про договорняк . Аленичев наш товарищ . Значит просто товарняк . :-):-):-):-):-):-):-)
Смотри выше,как это называется.)
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 15:59
КРАСИВЫЙ РАСПИСНЯК.
cska.78
cska.78
сегодня в 15:59
Надо было обыгрывать Аджоева!
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 15:59
И не нужно писать про договорняк .
Аленичев наш товарищ .
Значит просто товарняк .
:-):-):-):-):-):-):-)
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