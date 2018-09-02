«Енисей» и «Арсенал» голов не забивали

В поединке 6-го тура РПЛ «Енисей» сыграл вничью с тульским «Арсеналом».
Тюмень, стадион «Геолог»
«Енисей» – «Арсенал» – 0:0
«Енисей»: Юрченко, Кичин, Грицаенко, Дугалич, Ятченко, Зотов, Огуде, Торбинский, Обрадович (Саркисов 31), Комолов (Гавазай 73), Костюков
Главный тренер: Аленичев Дмитрий.
«Арсенал»: Нигматуллин, Хагуш, Денисов, Беляев, Альварес, Берхамов (Кадири 81), Костадинов, Бакаев (Лесовой 59), Горбатенко, Ткачев (Мирзов 74), Джорджевич
Главный тренер: Кононов Олег.
Предупреждения: Костадинов 65, Денисов 69, Огуде 77
Судья: Иванов Сергей.
«Соккер.ру» вел
Ранее в том же туре «Краснодар» обыграл «Локомотив».
Если бы Енисей взяв три очка у КС отдал бв их Арсеналу , а в седьмом туре КС взяли их у Арсенала .... я бы понял ....
А так ... в Кащенко ... на обследования ,,, плиз .....
:-):-):-):-):-):-):-(
Если бы Енисей взяв три очка у КС отдал бв их Арсеналу , а в седьмом туре КС взяли их у Арсенала .... я бы понял ....
А так ... в Кащенко ... на обследования ,,, плиз .....
:-):-):-):-):-):-):-(
Аленичев наш товарищ .
Значит просто товарняк .
:-):-):-):-):-):-):-)
Аленичев наш товарищ .
Значит просто товарняк .
:-):-):-):-):-):-):-)