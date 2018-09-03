Игнашевич присоединился к сборной России в Новогорске

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Экс-игрок ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич прибыл в Новогорск и присоединился к национальной команде. Здесь коллектив Станислава Черчесова будет готовиться к ближайшим матчам.

Ранее сообщалось, что Игнашевич будет помогать тренерскому штабу сборной России.

В Новогорск приехал Сергей Игнашевич! pic.twitter.com/aMnf0PDHYx — Сборная России (@TeamRussia) 3 сентября 2018 г.

7 сентября россияне проведут матч 1-го тура Лиги Наций против Турции на выезде. 10 числа подопечные Черчесова примут сборную Чехии в рамках товарищеского матча.