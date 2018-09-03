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Игнашевич присоединился к сборной России в Новогорске

сегодня, 14:18

Экс-игрок ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич прибыл в Новогорск и присоединился к национальной команде. Здесь коллектив Станислава Черчесова будет готовиться к ближайшим матчам.

Ранее сообщалось, что Игнашевич будет помогать тренерскому штабу сборной России.

7 сентября россияне проведут матч 1-го тура Лиги Наций против Турции на выезде. 10 числа подопечные Черчесова примут сборную Чехии в рамках товарищеского матча.

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
сегодня в 14:35
Ну в принципе Березуцких подтянуть и защита сборной вряд ли будет хуже той что есть.
drug01
drug01
сегодня в 14:33
Молодцы верный путь к победе!
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 14:26
Дядька прибыл!
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