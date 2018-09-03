  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Сегунда
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • США. МЛС
  • Германия. Бундеслига 2
  • Аргентина. Примера
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Мексика. Лига МХ
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Румыния. Лига 1
  • Франция. Лига 2
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн -:- Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 3 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия -:- Логотип футбольный клуб МалагаМалага - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 6 тур 1 X 2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян -:- Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль - - -
ГлавнаяНовости

Промес: «Испанский чемпионат сильнее российского»

сегодня, 20:17

Новичок «Севильи» Квинси Промес уверен, что в испанском чемпионате он сможет добиться прогресса.

Промес перешел в андалусийский клуб из «Спартака» за 21 млн евро.

Я чувствовал, что готов к новому вызову. В Англии трансферное окно закрывается раньше, и оттуда не было очень конкретного интереса, поэтому мне пришлось подождать. Затем появился вариант с «Севильей». Это стало сделкой последней минуты, но считаю, что сделал верный шаг.

«Севилья» - большой клуб. Кроме того, испанская лига сильнее российской. Здесь я смогу прогрессировать, что пойдет на пользу и сборной Нидерландов.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Хендерсон: «Надеюсь выступать за „Ливерпуль“ еще очень долго»
Сегодня, 20:50 0
Клопп: «Хендерсон идеально подходит „Ливерпулю“»
Сегодня, 20:43 0
Матич: «Моуриньо отлично справляется с давлением»
Сегодня, 20:36 3
Месси: «„Барселоне“ пора выиграть Лигу чемпионов»
Сегодня, 20:32 11
Неймар прокомментировал пожар в Национальном музее Бразилии
Сегодня, 19:54 2
Петер Шмейхель: «В ближайшие месяцы Алиссон будет находиться под давлением»
Сегодня, 19:52 0
Обсудить
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 20:53
Мы об этом давно догадываемся
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
сегодня в 20:52
Интересно, это он уже по матчу с Бетисом понял? А что он тогда скажет после Барселоны и Реала?
Бендер Родригез
Бендер Родригез
сегодня в 20:52
А ты ..... Сами они себя выкинули, фантазёр)))
Бендер Родригез
Бендер Родригез
сегодня в 20:50
И всему цска там же место.
Бендер Родригез
Бендер Родригез
сегодня в 20:48
Сравнил й с пальцем)
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
сегодня в 20:40
Во много раз
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 20:38
cska.78:
С освобождением из пищевика :)
Побег из свинарника. Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 20:37
Ни слова о своих бывших. Как о покойнике. Либо хорошо, либо ничего. Гыгыгы
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 20:30
А еще Земля круглая...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:28
В Спартаке прогрессировать нельзя. Там Ливеры и ПАОКи случаются...
An Jo
An Jo
сегодня в 20:27
Либо Промес - Капитан Очевидность, либо трава начала отпускать.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 20:27
Воин666:
Интересно какая лига за последние 5 лет выиграла 5 ЛЧ и 4 ЛЕ. наверное российские клубы.
Ну хоть чем нибудь дай ему ответить,вон как нахваливает.)
Воин666
Воин666
сегодня в 20:26
PATRIOT1965:
А что сборная Испании так фаршманулась на ЧМ и интересно кто ее выкинул с ЧМ?)
Интересно какая лига за последние 5 лет выиграла 5 ЛЧ и 4 ЛЕ. наверное российские клубы.
serh62
serh62
сегодня в 20:24
этого, как его....промеса))), там и видно не будет. его место в фнл
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 20:22
Теперь он в испанском болоте, потому и хвалит его, как добросовестный кулик.
Kresi frok
Kresi frok
сегодня в 20:22
путен
cska.78
cska.78
сегодня в 20:22
С освобождением из пищевика :)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 20:22
Более показательны слова

"«Севилья» - большой клуб."

Адресованы славному "Спартаку"))))
Kresi frok
Kresi frok
сегодня в 20:22
То чувство, когда чемпионат двора сравнивают с ЛаЛигой..
Tepliz
Tepliz
сегодня в 20:21
Да ни кто и не сомневается что испанский чемп сильнее
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 20:21
А что сборная Испании так фаршманулась на ЧМ и интересно кто ее выкинул с ЧМ?)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100