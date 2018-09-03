Промес: «Испанский чемпионат сильнее российского»

Новичок «Севильи» Квинси Промес уверен, что в испанском чемпионате он сможет добиться прогресса.

Промес перешел в андалусийский клуб из «Спартака» за 21 млн евро.

Я чувствовал, что готов к новому вызову. В Англии трансферное окно закрывается раньше, и оттуда не было очень конкретного интереса, поэтому мне пришлось подождать. Затем появился вариант с «Севильей». Это стало сделкой последней минуты, но считаю, что сделал верный шаг.

«Севилья» - большой клуб. Кроме того, испанская лига сильнее российской. Здесь я смогу прогрессировать, что пойдет на пользу и сборной Нидерландов.