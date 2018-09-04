«Зенит» вел переговоры с Маркизио в течение недели

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта рассказал о деталях приобретения полузащитника Клаудио Маркизио.

Итальянец подписал двухлетний контракт, присоединившись к «Зениту» на правах свободного агента.

Переговоры длились где-то около недели, Клаудио с самого начала был очень заинтересован в переходе в «Зенит». Конечно, он знал про клуб до своего прихода, так как «Зенит» - это очень известный клуб во всем мире. К тому же 10 лет назад «Ювентус» играл против «Зенита» в Лиге чемпионов. Кроме разговора со мной, Маркизио также советовался с Кришито, который очень положительно отзывался о городе, клубе, стадионе и болельщиках.

Клаудио очень мотивирован на это новое приключение. Маркизио хочет продолжать выигрывать, бороться за завоевание титулов, потому что в «Юве» он привык выигрывать, для него это очень важно - соревноваться, чтобы победить. Я доволен, что пришел Маркизио. Это великий игрок, думаю, он нам поможет.