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«Зенит» вел переговоры с Маркизио в течение недели

сегодня, 20:05

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта рассказал о деталях приобретения полузащитника Клаудио Маркизио.

Итальянец подписал двухлетний контракт, присоединившись к «Зениту» на правах свободного агента.

Переговоры длились где-то около недели, Клаудио с самого начала был очень заинтересован в переходе в «Зенит». Конечно, он знал про клуб до своего прихода, так как «Зенит» - это очень известный клуб во всем мире. К тому же 10 лет назад «Ювентус» играл против «Зенита» в Лиге чемпионов. Кроме разговора со мной, Маркизио также советовался с Кришито, который очень положительно отзывался о городе, клубе, стадионе и болельщиках.

Клаудио очень мотивирован на это новое приключение. Маркизио хочет продолжать выигрывать, бороться за завоевание титулов, потому что в «Юве» он привык выигрывать, для него это очень важно - соревноваться, чтобы победить. Я доволен, что пришел Маркизио. Это великий игрок, думаю, он нам поможет.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:47
Хотелось бы, шобы вписался в состав и принёс пользу.
Перерыв на сборные очень кстати...
Кирилыч
Кирилыч
сегодня в 20:23
Маркиза всю жизнь мечтал присосаться к титулам газовой трубы)
drug01
drug01
сегодня в 20:23
Зенит хочет всех собрать
DXTK
DXTK
сегодня в 20:12
Да ладно, Просто Зенит показал ему зарплату в неделю, от такого еще никто не отказывался, тем более Манчини сказал одобряю.........
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