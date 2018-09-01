Трансферное лето РПЛ в вопросах и ответах

вчера, 19:34

«Соккер.ру» систематизирует информацию о трансферах российских клубов. Окно закрыли, а это значит, что пора подвести итоги и выделить знаковые футбольные ставки.

Какие клубы потратили больше всех?

Каждый четвертый в РПЛ не тратил денег на новичков летом. А если тратил – в пределах соглашений об арендах. Причем к «Анжи» - проблемы с финансами, «Енисею» и «Крыльям Советов» - новички лиги, неожиданно присоединился «Зенит». Впервые в истории лиги подобное увидели от этого клуба. В Санкт-Петербурге только возвращали людей из аренд. А самым щедрым оказался «Локомотив».

В сумме 17 млн евро отдали за Смолова (9 млн евро), Хеведеса (5 млн евро), Жемалетдинова (1.5 млн евро) и аренду Крыховяка (1 млн евро). Добавьте 500 тысяч за Эдера – получите всю сумму. Вторым пришел «Краснодар» - заплатили 16 млн евро за Куэву (8 млн евро), Спаича (6 млн евро) и Стоцкого (2 млн евро). Также платили деньги за Фьолусона, поэтому могут быть равны с чемпионами.

«Спартак» отдавал миллионы спонсоров только за Жиго и Ташаева, пришли лишь четвертыми. А в тройке оказался ЦСКА – 12.2 млн евро отдали, чтобы заполучить сразу девять новых игроков. Бабаев округлил до 10 млн евро, так что оценки верны. Взяли от исландцев до японцев, от молодых россиян до не старых хорватов. Хорошо поработали, а вот из середняков выделяется «Ростов» - кроме ряда свободных агентов, подписали троих новичков, которые обошлись в 4 млн евро.

17 млн евро – рекорд лета, у «Локомотива» нашлись деньги на усиление под Лигу чемпионов. Осталось дождаться, чтобы эти вложения сработали на поле.

Сколько суперзвезд потеряла РПЛ ?

Давайте считать. Промес, Кришито, Головин, Витиньо, Гранквист, Кузьмин, Карадениз, Натхо, Игнашевич, Вернблум, Василий и Алексей Березуцкие – целая сборная без голкипера. В дюжине 7 человек из ЦСКА , по одному лидеру «Спартака», «Краснодара» и «Зенита». Получается, что РПЛ потеряла одну звездную команду, променяв ее на молодую и перспективную под теми же знаменами. А вот остальные лидеры не стали намного слабее, когда говорим о заметных фигурах других клубов – потерь немного, что радует.

Просто оцените, кого еще могли потерять, чтобы понять, как на самом деле РПЛ разминулась с настоящим звездопадом. Могли уехать в другие лиги, если бы сильно захотели, Паредес, Фарфан, Кверквелия, Соу, Мохаммади, Пауревич, Фернандес, Фернандеш, Акинфеев, Классон, Зобнин, Смолов, Навас, Перейра и Бикфалви. Но в РПЛ пока хорошо платят, так что футболистам и в России комфортно. Жаль, что Промеса, Кришито, Гранквиста и Вернблума больше нет – видные игроки, но список потерь мог быть еще солиднее.

12 человек, которых не хотелось терять, больше не увидим в составах клубов РПЛ . Одновременно важно отметить, что пятеро закончили карьеры, и только двое – молодые игроки.

Где искать самых дорогих новичков?

Нигде, ведь ни один российский клуб в 2018 году не отдал за новичка больше 10 млн евро, а для современного футбола все, что меньше – средние деньги. На первом месте оказался лучший российский снайпер последних лет. Федор Смолов обошелся «Локомотиву» в 9 млн евро, и это верхняя точка пирамиды. Оказалось, что «Фламенго» может отстегнуть за молодого Витиньо больше, надеясь на будущую перепродажу, чем участник ЛЧ и чемпион России за Федора Михайловича.

Дальше идут еще два футболиста. Жиго из «Спартака» и Куэва из «Краснодара», оба стоили по 8 млн евро. Фактически по деньгам Смолова сменили на перуанца. Обляков и Стоцкий тоже оказываются среди дорогих подписаний, хотя не забываем также о Хеведесе – дороже двух российских футболистов с прошлым, связанным с «Уфой». У Бенедикта судьба связана со сборной Германии, «Шальке» и «Ювентусом». Не удивительно, что даже в тридцать лет дороже многих.

9 млн евро – самая дорогая покупка лиги, трансфер Смолова. Весьма скромно, зато неожиданно, ведь Федор мечтал играть в топ-5, а перебрался в «Локомотив». Зато группа ЛЧ такая, что грех не «продать» себя за Запад новыми голами.

У каких клубов рекордная выручка?

Не умеют зарабатывать или даже не пытаются? За одним исключением на аукционе мертвая тишина. Только ЦСКА выделился, получив за двух игроков 40 млн евро. В их бойкой политике виден один минус – вовремя не расстаются. То уходят как свободные агенты, то задерживаются до старости и сразу на пенсию отправляются. Но если говорить о сделках по Головину и Витиньо, то оба мастерские парни и не старые. Надо было заработать денег на жизнь – ЦСКА без труда справился. И понятно, что с их показателем в 40 млн евро никто не мог сравниться.

«Спартак» попробовал в последний день запрыгнуть в последний вагон поезда тех, кто продавал игроков – Промес принес 20 млн евро, окупив траты на новичков, а если «Ростов» Карпина что-то подкинул за Зуева – может, даже чуть больше заработали. Одним словом, никто не выделялся. «Краснодар» не продал Смолова за 25 млн евро. Из чемпионского «Локомотива» никого в топ-5 не забрали. В результате «Уфа» по продажам за счет двух человек выше почти всех, а «Динамо» и «Рубину» хватило расставаний с Ташаевым и Жемалетдиновым, чтобы не быть среди восьми клубов РПЛ , которые так никого не продали.

Заработали 40 млн евро – абсолютно лучший показатель у ЦСКА . «Спартак» только за счет Промеса выделился, но с продажами почти у всех не клеится. Даже если самим игрок не нужен, лучший из возможных выход – аренда, как в случае с Ригони.

У кого самое массовое пополнение?

Не учитываем тех, кто вернулся из аренд, ведь они уже были в знакомых клубах. И получаем любопытный список. У «Динамо» всего два пополнения – самый скромный показатель лиги. Видать, пока Широков и компания устраивают бурю в стакане воды, финансовая ситуация едва ли улучшилась. Впрочем, количество не показательно. «Анжи» набрал 13 человек, «Крылья Советов» - тоже, как и «Енисей», что мало поможет им, если футболисты не будут работать качественно.

Когда говорим о лидерах, то все выбрали метод точечного усиления. «Краснодар» подписал шесть человек. У «Спартака» - 5 новичков в первой команде включительно с переведенными из второго состава и Еременко. ЦСКА выделяется – 11 новых имен, 9 из них – аренды и покупки. Получается, «Зенит» оказался единственным, кто никого не пригласил, только ждут Маркизио. Остальные, если не тратили деньги, попросту набрали свободных агентов и взяли в бесплатную аренду.

8 новых человек – средний показатель для 15 клубов с трансферами. А «Зенит» просто вернул 7 человек из аренд и не отдал их никому, как Новосельцева, так что почти что вписался в средний показатель.

Вам понравилось трансферное окно?

Вопрос, ответ на который может быть только личным. Фанатов «Спартака», что не являются персональными поклонниками Федуна, лучше не спрашивать. Как и поклонников «Зенита», если они не в восторге от нерешительности команды Фурсенко и скупого трансферного лета. Зато ЦСКА , «Локомотив» и «Краснодар» добавили красок в кадровую палитру. Понятно, что когда Смолов – самый дорогой новичок лета в РПЛ , то дорогих иностранцев не привез никто.

Или когда Жиго – Самуэля недавно никто в России не знал толком, оказывается одним из лучших игроков старта, то заявить о звездности футбольного десанта не получится. Зато можно отметить ставку на жизнь по средствам. Ни один клуб – даже символ эмоциональных закупок «Зенит», не вышли за рамки того, что могут себе позволить. И «Спартак» нового Рошу не привез, со старым не придумали, что делать. Тем интереснее лига, ведь всего у шести клубов отрицательный трансферный баланс. Причем часто в несколько сотен тысяч евро, не более.