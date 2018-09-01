Держат марку? Самые дорогие продажи «Спартака»

сегодня, 16:00

После уникальной для «Спартака» сделки по Промесу «Соккер.ру» собирает любопытный состав и анализирует путь каждого рекордсмена в разных футбольных амплуа.

Вратарь

Стипе Плетикоса (0.7 млн евро за аренду, «Тоттенхэм»)

Проследим работу на трансферном рынке по каждой из линий. Как видите, из проданных вратарей выделить почти некого. Дмитрий Хомич ушел в «Аланию» за 1.3 млн евро, официально он – самая удачная продажа. Но Плетикоса ценнее, заметнее и уехал в топ-5. Вот только Стипе в составе «шпор» не заиграл, вернулся в Россию – в «Ростов», где проявил себя. Вратари Митрюшкин, Беленов, Дикань, Ковалевски, Песьяков, Заболотный и Филимонов покидали «Спартак» – ни за кого не платили хорошие деньги. Не умеют в «Спартаке» готовить стабильных вратарей?

Защитники

Неманья Видич (10.5 млн евро, МЮ )

Проблемы «Спартака» с фланговыми защитниками настолько очевидны, что даже среди ценных продаж таковых нет. Зато есть в топ-15 самых дорогих расставаний несколько центрбеков. Видич выделяется, он в топ-5 по цене. Серб в итоге стал легендой большого клуба в АПЛ после отъезда, выигрывал Лигу чемпионов, был всемирно знаменитым футболистом. Но в таком случае вопрос, не продешевил ли «Спартак»? Впрочем, раз приехал за 4.5 млн евро – сделка одна из лучших.

Радослав Ковач (3.8 млн евро, «Вест Хэм»)

После аренды в лондонский клуб перебрался в Англию на постоянной основе. В «Спартаке» был в стартовом составе, а в «Вест Хэме» не всегда оказывался в старте – хотя умел играть в защите и в центре поля. Не всегда убеждал требовательных англичан и довольно быстро оказался в Швейцарии. В «Базеле», где позже играл еще один чех из «Спартака» - Марек Сухи, Радослав поиграл всего сезон и вернулся домой. Не сложилось после отъезда, даже за Пареху много денег не выторговали, хотя заплатили за Николаса 10 млн евро.

Маркос Рохо (5 млн евро, «Спортинг»)

Четыре года назад Рохо перешел в «Манчестер Юнайтед», англичане заплатили за него 20 млн евро. Из этой суммы 4 млн получил «Спартак» - очень неплохо. Но как видите, в Москве ценность любителя острых ощущений сами не прочитали. «Львы» забрали молодого аргентинца всего за 1 млн евро и за 25 % прав, защитник у них поиграл всего два года – столько же числился у «красно-белых», ведь появлялся на поле редко, а МЮ сразу согласовал трансфер. Просчет «Спартака» – продешевили, хоть и получили часть денег от последующей сделки.

Полузащитники

Владимир Быстров (9 млн евро, «Зенит»)

Скандальная история, Быстрова сделали разменной монетой. Игрокам в таких случаях надо проявлять характер и отказываться быть марионеткой. «Зенит» в обход менеджеров «Спартака» вышел на руководство и заполучил заигравшего в Москве правого вингера. Быстрову испортили карьеру, «красно-белым» указали на место – конкурент забрал ценного игрока, когда захотел. Одним словом, невзирая на 9 млн евро – на 5 больше, чем платил за Владимира «Спартак», переход ужасен. Надо, чтобы подобное больше не случалось.

Дмитрий Аленичев (7 млн евро, «Рома»)

Редкий удачный трансфер не только с точки зрения прибыли, но и с точки зрения развития игрока. Аленичев вовремя ушел – успел поиграть рядом с молодым Тотти в «Роме», после «Перуджи» пережил непростые времена в «Порту», дождался молодого тренера Моуриньо и нахватался больших трофеев. Выиграл и Кубок УЕФА , и Лигу чемпионов, помогая в двух турнирах. Аленичев провел успешную европейскую карьеру как игрок, а если учесть инфляцию, то его можно считать даже не восьмым по цене, а человеком из топ-5 в истории продаж «Спартака».

Хосе Мануэль Хурадо (8.6 млн евро, «Уотфорд»)

Победитель Лиги Европы в составе «Атлетико» добрался до «Спартака», в итоге сам трансфер обошелся в 2 млн евро, хотя по условиям аренды из «Шальке» сумма выкупа была в три раза дороже. Проще говоря, хотя Хурадо так до конца в Москве не раскрылся и пользу стабильно не приносил – явно не предшественник Промеса, стоит отметить, что финансово это удачная сделка. Купили за 2 млн евро плюс цена аренды, поиграл – отдали за 8.6. Правда, в «Уотфорде» испанец был не очень хорош, а теперь в 32 года доигрывает в Саудовской Аравии.

Квинси Промес (20 млн евро, «Севилья»)

Здесь не можем оценить, как сложится – увидим, чего стоит звезда РПЛ в серьезной испанской лиге. Но знаем точно, что трансфер неожиданный. В день появления первых слухов о «Севилье» многие радикальные фанаты «Спартака» обзывали инсайдеров последними словами. Сделка финансово выгодная – если не учитывать, что игрока уровня Промеса в более стабильной команде могли раскрутить до цены в 35 млн евро.

Как «Спартаку» жить без Квинси?

Форварды

Эммануэль Эменике (13 млн евро, «Фенербахче»)

Убежал из Турции, боясь обвинений в договорных матчах и судебного преследования. В свое время Эменике приписывали посредничество в мутных сделках по договорным матчам. Эммануэль – сильный и результативный нападающий, но в «Спартаке» оказался проездом, в «Фенербахче» после возвращения были конфликты с фанатами. А после неудачных попыток заиграть в «Вест Хэме» и «Олимпиакосе» поехал в «Лас-Пальмас». Агент у игрока хороший, так что 13 млн евро, заплаченные «Спартаку», могут быть и его заслугой.

Фернандо Кавенаги (9 млн евро, «Бордо»)

Страшно, что за 11 лет «Спартак» так и не смог вытеснить Кавенаги из топ-5 самых дорогих трансферов в истории клуба. Страшно, поскольку Фернандо пришел за 8.6 млн евро, то есть это классика «за что купил – за то продал». «Красно-белые» не смогли ничего заработать на видном аргентинце, но при этом этот скромный по нынешним ценам трансфер до сих пор выделяется. После «Спартака» форвард сменил множество клубов, но нигде не был идеален. Как и в Москве, где недобрал мячей, хотя умел их забивать.

Роман Павлюченко (17.4 млн евро, «Тоттенхэм»)

«Спящий гигант» - прозвище с намеком. Конечно, если сравнивать игру Романа в составе «Тоттенхэма» с вояжем Плетикосы, то российский нападающий еще неплохо выступил, даже голы забивал и три сезона светился в основе, или хотя бы рядом с первым составом. Но от нападающего за 17.4 млн евро и героя Евро-2008 в Англии ждали большего. Павлюченко умел играть результативно, но дисциплины и желания развиваться в Лондоне, а не соединять работу и развлечения, ему не хватило.

Тенденция сборной. Низкие цены

Для клуба с именем, полуфиналами Лиги чемпионов, Кубка УЕФА и Кубка Кубков – пускай в девяностых годах, но полуфиналами, и коллекцией чемпионств у «Спартака» крайне мало удачных продаж, за столько лет всего несколько штук, а рекорд не могли побить 10 лет, хотя цены выросли в несколько раз. Оценивая уход Промеса через призму истории, можно даже заявить грешным делом, что руководство провернуло удачную сделку.

Но скорее важно, что не провернули десятки других. И как только не прошли в группу ЛЧ – потеряли десятки миллионов евро премиальных, то пришлось прощаться с Промесом. Аргумент, что из РПЛ редко уезжают за большие деньги, не принимается. Во-первых, «Спартак» не должен равняться на всех. Во-вторых, топ-10 продаж ЦСКА это 168 млн евро, «Зенита» - 182, у «Спартака» всего 107, а до вчерашнего дня было 92 миллиона, ведь Промес выдавил из рейтинга Ибсона за 5 млн евро.

Получается, снова ставка на случайность. Уход Квинси именно 31 августа громко кричит - трансфер не готовили. В клубе не ожидали, что уедет сейчас, замену адекватную не подыскали, предлагают Каррере самому выкручиваться накануне матча в Санкт-Петербурге. Да и о будущем игроков думают редко, далеко не всегда попадаются такие однозначные варианты, как с приглашением Видича в МЮ . О будущем Промеса или Павлюченко – двух самых дорогих продажах в истории «Спартака», не сильно переживали.

И хотя судьба Квинси может сложиться лучше, чем у Романа в Лондоне, когда перед вами клуб масштаба московского, а за 10 самых дорогих продаж получили столько, как отдали за десять самых дорогих подписаний, то дисбаланс налицо. Ведь двадцать пятая по цене покупка «Спартака» - 4.5 млн евро, а двадцать пятая по цене продажа – 2 млн евро, причем там Макгиди, за которого сами отдали в шесть раз больше. Таких историй полно, попадая к «красно-белым», редко идут на повышение.

Даже будучи рекордным, трансфер Промеса вписывается в общую историю дорогих сделок «Спартака» - редко развивают игроков. За почти три десятка лет отправили на запад всего двоих россиян за небольшие для мирового футбола, но приличные деньги. Плюс Сычев сам со скандалом уехал, хотя не заиграл в «Марселе». Многие не проявили себя после ухода, Видич и Аленичев – редкие удачные примеры, а продажа Уориса в «Трабзонспор» за 6.9 млн евро с учетом, что взяли за 2.9 – одна из лучших сделок. Но не потому, что тот форвард блистал в «Спартаке».

От Титова до Веллитона – многие, кто приносил пользу в красной футболке с полоской на груди, не приносили по 15-20 млн евро продажами, не становились звездами «Реала» и «Баварии». «Красно-белые» словно не верят, что когда-то клубу придется считать деньги. Зря так поступают, топ-10 продаж «Спартака» удручает. Учитывая горький опыт прошлого, так и хочется пожелать Промесу заиграть в «Севилье», стать заметной фигурой в Ла Лиге и доказать, что вопреки общим тенденциям у бывших «спартаковцев» есть чемпионский дух и умение прибавлять на новом месте.