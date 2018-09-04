Топ-10 потерь РПЛ в летнее трансферное окно

сегодня, 18:44

Футбол суров, но он футбол. Трансферы меняют судьбы футболистов и целых клубов. «Соккер.ру» начинает подведение итогов летнего окна в России с потерь нашей лиги.

10 место. Лео Жаба (Бразилия)

Трансфер: из «Ахмата» в ПАОК за 2.3 миллиона евро.

Талантливый бразилец не задержался в Грозном. Год назад «Ахмат» приобрел Жабу у «Коринтианса» за 2 миллиона евро, в начале лета чуть дороже продал его греческому ПАОКу. За сезон в России Лео забил три мяча, но этому парню всего 20 лет, и у него хорошие перспективы. Бразилец сыграл против «Спартака» в Лиге чемпионов, сразился с «Бенфикой», а осенью его клуб примет участие в групповой стадии Лиги Европы. Возможность поиграть в еврокубках – шаг вперед по сравнению с «Ахматом», хотя Жаба признался, что хотел бы однажды вернуться в Россию и поиграть за сильный московский клуб, «Спартак», ЦСКА или «Локомотив».

9 место. Рикардо Лаборде (Колумбия)

Трансфер: из «Краснодара» в «Анортосис» бесплатно.

Рикардо Лаборде провел в «Краснодаре» пять лет, cыграл за «быков» больше сотни матчей, забил 20 голов. Почти всю карьеру в России мирился с ролью джокера, зато не раз по ходу встреч усиливал и ускорял свою команду в атаке. Любопытно, что летом 2013-го Лаборде пришел в «Краснодар» из «Анортосиса», в который после пяти лет в столице Кубани вернулся свободным агентом. Видимо, Рикардо по душе на Кипре.

8 место. Неманья Пейчинович (Сербия)

Трансфер: из «Локомотива» в «Чанчунь Ятай» бесплатно.

«Локомотив» не стал продлевать контракт с сербским защитником, который был основным игроком в чемпионском сезоне, пока Ведран Чорлука проводил время в лазарете. По словам Пейчиновича, им интересовался «Спартак», но до конкретного предложения не дошло, и защитник, получив щедрый контракт в Китае, отправился отрабатывать его. При этом, несмотря на уход из «Локомотива» и отъезд из России, Неманья называет Россию вторым домом и собирается получить паспорт с двуглавым орлом. Так-то.

7 место. Бибрас Натхо (Израиль)

Трансфер: из ЦСКА в «Олимпиакос» бесплатно.

Натхо выступал в России за «Рубин» и ЦСКА 8 лет с небольшим перерывом на греческий ПАОК в 2014 году. Теперь израильтянин снова поиграет на берегах Эллады, только теперь за красно-белый клуб – «Олимпиакос». Об уходе Бибраса из ЦСКА стало известно по окончании прошлого сезона, игрок и клуб не договорились об условиях нового контракта, при этом новую команду Натхо тоже обрел не сразу.

6 место. Витиньо (Бразилия)

Трансфер: из ЦСКА во «Фламенго» за 10 миллионов евро.

Витиньо ушел из ЦСКА на мажорной ноте – сразу после завоевания Суперкубка России. Бразильский форвард вроде бы обладает определенными игровыми качествами, но цельного впечатления о себе в России он так и не оставил. Правда, в прошлом чемпионате забил 10 мячей, зато в последнее время стал раздражать даже армейских болельщиков своими неточными дальними ударами, которые обрывали атаки. После ухода из ЦСКА уже успел сыграть десяток матчей за «Фламенго»: ни разу не забил, не отдал ни одной результативной передачи. Думаю, армейцы своевременно избавились от Виктора, выручив 10 миллионов евро, это успешная сделка.

5 место. Понтус Вернблум (Швеция)

Трансфер: из ЦСКА в ПАОК бесплатно.

Как и Натхо, не договорился с ЦСКА о новом контракте, ушел по окончании сезона-2017/2018 и всплыл в Греции. Правда, Бибрас и Понтус – теперь соперники, ведь швед представляет ПАОК . ЦСКА в лице Вернблума потерял лидера раздевалки, человека, который был стержнем и характером армейского клуба в последние годы, несмотря на присутствие опытных российских футболистов, которым Понтус тоже мог запросто напихать.

4 место. Доменико Кришито (Италия)

Трансфер: из «Зенита» в «Дженоа» бесплатно.

Тенденция этого лета: ряд сильных футболистов покинули чемпионат России свободными агентами. В их числе Кришито, в чьей карьере не стало больше клубов после нового трансфера, ведь Доменико после семилетнего приключения на берегах Невы вернулся в «Дженоа», откуда приходил в «Зенит» летом 2011-го. Впрочем, даже после ухода Миммо продолжает помогать «сине-бело-голубым»: посоветовал соотечественнику Клаудио Маркизио сделать выбор в пользу «Зенита».

3 место. Андреас Гранквист (Швеция)

Трансфер: из «Краснодара» в «Хельсингборг» бесплатно.

Думаю, для «Краснодара» потеря Гранквиста в футбольном плане даже существеннее, чем для «Зенита» потеря Кришито. Андреас был лидером не только обороны, но и вожаком всей команды, на шведа равнялись, с него брали пример, его подсказки слушали. Да и в принципе Андреас – один из сильнейших центрбеков-легионеров за всю историю чемпионата России.

2 место. Квинси Промес (Нидерланды)

Трансфер: из «Спартака» в «Севилью» за 21 миллион евро.

Лучший игрок прошлого сезона и один из лучших легионеров в истории «Спартака» в последний день трансферного окна ушел в «Севилью», оставив болельщиков «красно-белых» с дырой в сердце, а команду – с дырой в атаке. На протяжении четырех сезонов, что Промес выступал в России, он входил в тройку лучших бомбардиров РПЛ , Квинси сдержал обещание и не ушел, пока не выиграл со «Спартаком» чемпионат. В общем, добился в России всего и пошел на повышение, логичный шаг с точки зрения развития карьеры.

1 место. Александр Головин (Россия)

Трансфер: из ЦСКА в «Монако» за 30 миллионов евро.

Головин проявил себя в матчах за ЦСКА , не потерялся на чемпионате мира и летом армейцы и агенты футболиста рассматривали несколько предложений. Выбор был сделан в пользу «Монако», который предложил самый спортивный проект развития карьеры Александра. Надеемся на прогресс талантливого игрока сборной России в Европе, к сожалению, старт карьеры в новом клубе омрачила травма голеностопа, но Головин уже скоро вернется в строй и всем покажет «Кузькину мать». Надеемся на это.

Вне конкурса. Сергей Игнашевич и братья Березуцкие (все – Россия)