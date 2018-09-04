Топ-10 потерь РПЛ в летнее трансферное окно

Футбол суров, но он футбол. Трансферы меняют судьбы футболистов и целых клубов. «Соккер.ру» начинает подведение итогов летнего окна в России с потерь нашей лиги.
10 место. Лео Жаба (Бразилия)
Трансфер: из «Ахмата» в ПАОК за 2.3 миллиона евро.
Талантливый бразилец не задержался в Грозном. Год назад «Ахмат» приобрел Жабу у «Коринтианса» за 2 миллиона евро, в начале лета чуть дороже продал его греческому ПАОКу. За сезон в России Лео забил три мяча, но этому парню всего 20 лет, и у него хорошие перспективы. Бразилец сыграл против «Спартака» в Лиге чемпионов, сразился с «Бенфикой», а осенью его клуб примет участие в групповой стадии Лиги Европы. Возможность поиграть в еврокубках – шаг вперед по сравнению с «Ахматом», хотя Жаба признался, что хотел бы однажды вернуться в Россию и поиграть за сильный московский клуб, «Спартак», ЦСКА или «Локомотив».
9 место. Рикардо Лаборде (Колумбия)
Трансфер: из «Краснодара» в «Анортосис» бесплатно.
Рикардо Лаборде провел в «Краснодаре» пять лет, cыграл за «быков» больше сотни матчей, забил 20 голов. Почти всю карьеру в России мирился с ролью джокера, зато не раз по ходу встреч усиливал и ускорял свою команду в атаке. Любопытно, что летом 2013-го Лаборде пришел в «Краснодар» из «Анортосиса», в который после пяти лет в столице Кубани вернулся свободным агентом. Видимо, Рикардо по душе на Кипре.
8 место. Неманья Пейчинович (Сербия)
Трансфер: из «Локомотива» в «Чанчунь Ятай» бесплатно.
«Локомотив» не стал продлевать контракт с сербским защитником, который был основным игроком в чемпионском сезоне, пока Ведран Чорлука проводил время в лазарете. По словам Пейчиновича, им интересовался «Спартак», но до конкретного предложения не дошло, и защитник, получив щедрый контракт в Китае, отправился отрабатывать его. При этом, несмотря на уход из «Локомотива» и отъезд из России, Неманья называет Россию вторым домом и собирается получить паспорт с двуглавым орлом. Так-то.
7 место. Бибрас Натхо (Израиль)
Трансфер: из ЦСКА в «Олимпиакос» бесплатно.
Натхо выступал в России за «Рубин» и ЦСКА 8 лет с небольшим перерывом на греческий ПАОК в 2014 году. Теперь израильтянин снова поиграет на берегах Эллады, только теперь за красно-белый клуб – «Олимпиакос». Об уходе Бибраса из ЦСКА стало известно по окончании прошлого сезона, игрок и клуб не договорились об условиях нового контракта, при этом новую команду Натхо тоже обрел не сразу.
6 место. Витиньо (Бразилия)
Трансфер: из ЦСКА во «Фламенго» за 10 миллионов евро.
Витиньо ушел из ЦСКА на мажорной ноте – сразу после завоевания Суперкубка России. Бразильский форвард вроде бы обладает определенными игровыми качествами, но цельного впечатления о себе в России он так и не оставил. Правда, в прошлом чемпионате забил 10 мячей, зато в последнее время стал раздражать даже армейских болельщиков своими неточными дальними ударами, которые обрывали атаки. После ухода из ЦСКА уже успел сыграть десяток матчей за «Фламенго»: ни разу не забил, не отдал ни одной результативной передачи. Думаю, армейцы своевременно избавились от Виктора, выручив 10 миллионов евро, это успешная сделка.
5 место. Понтус Вернблум (Швеция)
Трансфер: из ЦСКА в ПАОК бесплатно.
Как и Натхо, не договорился с ЦСКА о новом контракте, ушел по окончании сезона-2017/2018 и всплыл в Греции. Правда, Бибрас и Понтус – теперь соперники, ведь швед представляет ПАОК. ЦСКА в лице Вернблума потерял лидера раздевалки, человека, который был стержнем и характером армейского клуба в последние годы, несмотря на присутствие опытных российских футболистов, которым Понтус тоже мог запросто напихать.
4 место. Доменико Кришито (Италия)
Трансфер: из «Зенита» в «Дженоа» бесплатно.
Тенденция этого лета: ряд сильных футболистов покинули чемпионат России свободными агентами. В их числе Кришито, в чьей карьере не стало больше клубов после нового трансфера, ведь Доменико после семилетнего приключения на берегах Невы вернулся в «Дженоа», откуда приходил в «Зенит» летом 2011-го. Впрочем, даже после ухода Миммо продолжает помогать «сине-бело-голубым»: посоветовал соотечественнику Клаудио Маркизио сделать выбор в пользу «Зенита».
3 место. Андреас Гранквист (Швеция)
Трансфер: из «Краснодара» в «Хельсингборг» бесплатно.
Думаю, для «Краснодара» потеря Гранквиста в футбольном плане даже существеннее, чем для «Зенита» потеря Кришито. Андреас был лидером не только обороны, но и вожаком всей команды, на шведа равнялись, с него брали пример, его подсказки слушали. Да и в принципе Андреас – один из сильнейших центрбеков-легионеров за всю историю чемпионата России.
2 место. Квинси Промес (Нидерланды)
Трансфер: из «Спартака» в «Севилью» за 21 миллион евро.
Лучший игрок прошлого сезона и один из лучших легионеров в истории «Спартака» в последний день трансферного окна ушел в «Севилью», оставив болельщиков «красно-белых» с дырой в сердце, а команду – с дырой в атаке. На протяжении четырех сезонов, что Промес выступал в России, он входил в тройку лучших бомбардиров РПЛ, Квинси сдержал обещание и не ушел, пока не выиграл со «Спартаком» чемпионат. В общем, добился в России всего и пошел на повышение, логичный шаг с точки зрения развития карьеры.
1 место. Александр Головин (Россия)
Трансфер: из ЦСКА в «Монако» за 30 миллионов евро.
Головин проявил себя в матчах за ЦСКА, не потерялся на чемпионате мира и летом армейцы и агенты футболиста рассматривали несколько предложений. Выбор был сделан в пользу «Монако», который предложил самый спортивный проект развития карьеры Александра. Надеемся на прогресс талантливого игрока сборной России в Европе, к сожалению, старт карьеры в новом клубе омрачила травма голеностопа, но Головин уже скоро вернется в строй и всем покажет «Кузькину мать». Надеемся на это.
Вне конкурса. Сергей Игнашевич и братья Березуцкие (все – Россия)
Здесь обошлось без трансферов, просто пришло время вешать бутсы на гвоздь. Чемпионат России лишился сразу трех классных защитников, причем Сергей Игнашевич перед завершением карьеры успел отлично отыграть на чемпионате мира. Так или иначе, это тоже серьезные потери для РПЛ.
А что делает в списке пупсик???
А что делает в списке пупсик???