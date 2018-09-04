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Хомич стал игроком «Химок»

сегодня, 18:17

Голкипер Дмитрий Хомич подписал контракт с «Химками». Футболист перешел в подмосковный клуб на правах свободного агента.

Последним клубом Хомича был «Амкар», который он покинул в мае этого года.

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:00
Время летит!!! Вроде вчера подавал надежды, а уже 33!!!
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