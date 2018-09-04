Хомич стал игроком «Химок»

Голкипер Дмитрий Хомич подписал контракт с «Химками». Футболист перешел в подмосковный клуб на правах свободного агента.
Последним клубом Хомича был «Амкар», который он покинул в мае этого года.
|1
|X
|2
|01:00
|Матч завершен
|Ньюэллс Олд Бойз
|1:2
|Атлетико Тукуман
|-
|-
|-
|03:00
|Матч завершен
|Сан-Мартин Тукуман
|1:1
|Химнасия
|-
|-
|-
Голкипер Дмитрий Хомич подписал контракт с «Химками». Футболист перешел в подмосковный клуб на правах свободного агента.
Последним клубом Хомича был «Амкар», который он покинул в мае этого года.