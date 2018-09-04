Маркизио – подарок Семаку

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«Зенит» не зря молчал все трансферное окно. Удивил уже после его закрытия. «Соккер.ру» - о подписании Клаудио Маркизио.

Кто бы мог подумать, что одно из самых главных и громких приобретений российских клубов случится, когда трансферное окно уже будет закрыто. «Зенит» как нарочно держал театральную паузу, никого не приобретая все лето. Чтобы разразиться мощным трансфером уже в первые дни осени.

Появление Маркизио в «Зените» стало большой неожиданностью, особенно если учесть, какие конкуренты были у российского клуба. Чаще всего в связи с именем Маркизио называли «Монако», «Спортинг», некоторые клубы из Америки, например, «Монреаль». Поговаривали, что у Маркизио уже есть договоренность с «Монако» даже. И в это можно было поверить, учитывая, как умело монегаски ориентируются на рынке. Появление такого свободного агента не могло не привлечь их. Однако дальше разговоров дело не пошло, поскольку на такую крупную рыбину, оставшуюся без контракта, свободным агентом, обратили внимание многие.

Маркизио совершенно логичным образом не торопился с принятием решения, ожидая наиболее интересного варианта. Тут появился «Зенит». Его упоминание в большом списке претендентов на Маркизио по инерции воспринималось многими как пиар-ход агента полузащитника. Обычно «Зенит» в Европе ассоциируется с «богатыми русскими», которые вот-вот перехватят вашего игрока – бегите скорее подписывайте контракт на его условиях. Но все оказалось куда серьезнее. И у трансфера Маркизио есть свой идейный вдохновитель.

Это новый спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта. Он занял этот пост примерно в середине лета. Однако у него не было возможности заявить о себе подходящей сделкой для Сергея Семака, который намекал, что ему было бы неплохо закрыть некоторые позиции. Рибалта входил в курс дела, время неминуемо терялось. Неудачная попытка подписать Лаксальта, который улизнул в «Милан», нанесла некоторый репутационный ущерб Рибалте, что для новоиспеченного спортивного директора очень болезненно.

Поэтому он стряхнул пыль со своей записной книжки и проработал вариант с Маркизио. В наличии Рибалты было преимущество «Зенита» перед другими конкурентами, ведь Хавьер долго работал в системе «Ювентуса», был в частности скаутом клуба. Он хорошо знал Маркизио, который в той же системе туринского клуба провел не один десяток лет. Звезды сошлись, что называется. И Рибалта провернул эту громкую сделку, выведя себя из-под удара, который мог бы прилететь, случись у «Зенита» провал – ему припомнили бы пассивность на летнем рынке. Теперь же он на коне.

В приглашении Маркизио, несмотря на кажущуюся дерзость сделки, нет ничего сверхъестественного на самом деле. «Зенит» определенным статусом и именем в Европе обладает, пусть сейчас там нет громкого для европейского уха имени тренера наподобие Роберто Манчини, под которого те же аргентинцы закупались, например, пусть нет и Лиги чемпионов. Это уже должно быть приятно «Зениту»: может привлекать и без этих важнейших для многих факторов.

К тому же финансовые запросы Маркизио не оказались неподъемными, а с учетом того, что он вообще пришел бесплатно, потенциальные деньги на покупку можно было пустить на подписной бонус и собственно повышение оклада, который будет примерно в районе трех миллионов евро – такие деньги и даже более крупные для «Зенита» не редкость и не сенсация. Оставалось только уговорить игрока в принципе на переезд в Россию, а не в Монако, например. Тут помог тот же Рибалта и добрые отношения «Зенита» со своими бывшими известными игроками, о чем говорит сам Маркизио:

«У меня не было сомнений по поводу перехода в „Зенит“. Мне понравился клуб, понравились его амбиции. Уйдя из „Ювентуса“, обещал, что не перейду ни в какую итальянскую команду, поэтому хотел найти клуб, который разделял бы мои ценности. Я видел вчерашний матч, меня поразил стадион и то, как болельщики поддерживали „Зенит“. Перед этим я поговорил с Доменико Кришито, попросил посоветовать хороший ресторан (смеется). На самом деле, Миммо подтвердил, что „Зенит“ — особенный клуб с невероятными болельщиками. В конце недели я приеду в Петербург и увижу все своими глазами».

Что касается возможной пользы от перехода Маркизио в «Зенит». Скептические настроенные комментаторы смотрят на возраст полузащитника, которому уже 32 года. Однако это не такие и критические годы, несколько лет Клаудио способен еще поиграть на высоком уровне – уж два года, на которые рассчитан контракт с «Зенитом», точно. Кроме того, в Италии, как известно, футболисты стареют по-особому, они способны играть в эффективный футбол гораздо дольше, чем их коллеги из других стран. И касается это не только защитников и вратарей-ветеранов. Атакующие футболисты и игроки средней линии тоже в Италии выступают очень продолжительное время.

Вероятно, закрылась не совсем та позиция, на которой настаивал Семак, просивший левого защитника. Однако никакой тренер не откажется от «лишнего» полузащитника высочайшего класса. К тому же обстоятельства в последнее время изменились в связи с травмой Кристиана Нобоа, выбывшего на длительный срок. Плюс не очень убедительная игра Краневиттера. Полузащитник сейчас «Зениту» нужен. Ведь петербуржцам играть на три фронта. Маркизио должен влиться в команду и наверняка принесет пользу, какую может принести футболист, проведший 389 матчей за «Ювентус» и более полусотни игр за сборную Италии. Это универсальный полузащитник, способный действовать при любом стратегическом раскладе, обладающий отличной технической и тактической выучкой.